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奄美．琉球申請世遺 日下月提推薦函

2017-01-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本有意將沖繩縣及鹿兒島縣的部分地區申請登錄為「世界自然遺產」，日本官房長官菅義偉十八日證實，政府最快在本週決定，並於下月一日向聯合國教科文組織（UNESCO）提出推薦函，要求世界遺產委員會在明年的會議上進行審查和認定。如果申遺成功這將是日本第五個世界自然遺產。

日本環境省初步決定將正式名稱定為「奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島」，簡稱「奄美．琉球」案，範圍包括沖繩本島北部的國頭村、大宜味村及東村、沖繩縣西表島及鹿兒島縣的奄美大島與德之島。這些地區尤其是離島部分棲息多種稀少生物，包括山原水雞、琉球兔等，以及分佈許多亞熱帶常綠闊葉林。

根本不涵蓋釣魚台 中國照樣抗議

去年十一月日本政府將「奄美．琉球」列入申遺的國內候選暫定名單後，引起中國反彈，中共環球時報質疑日本對琉球群島的主權，中國外交部也透過發言人警告，日本以沖繩申遺恐將危害中國權益。日媒報導，中國除了長期在背後鼓動沖繩獨立之外，也擔心這項申遺案的範圍將擴大到釣魚台列嶼。

不過，日本環境省列出的範圍並不包括敏感的釣魚台列嶼，反而是駐日美軍剛在去年底歸還的沖繩美軍北部訓練場，也將被納入申遺範圍。當地的東村村長伊集盛久及國頭村長宮城久和等人十八日至首相官邸與菅義偉進行會談，由於土地才剛歸還，菅義偉表示，將在完成國家公園的指定程序後再追加列入申遺案中。

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  • 日本將推薦沖繩及鹿兒島兩縣部分地區列入世界自然遺產。圖為奄美大島的海岸自然景觀。 （取自網路）

    日本將推薦沖繩及鹿兒島兩縣部分地區列入世界自然遺產。圖為奄美大島的海岸自然景觀。 （取自網路）

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標題：奄美．琉球申請世遺 日下月提推薦函


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