甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態

2017-01-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在位廿二年的甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh），去年底大選不敵反對派聯盟提名的政治素人巴洛（Adama Barrow），當下雖馬上承認敗選，隨後又翻臉不承認選舉效力；趕在巴洛十九日宣誓就職前，他十七日竟又宣布甘國進入緊急狀態，當天深夜即獲甘國國會背書，而可自十八日繼續合法掌權九十天。再三呼籲賈梅接受選舉結果的西非國家經濟共同體（ＥＣＯＷＡＳ）已由塞內加爾派兵前往，外國遊客開始緊急撤離。

賈梅十七日透過國營電視台宣稱，去年十二月總統選舉，遭到空前外國勢力介入，在最高法院對選舉效力做出裁決前，他不會下台，為免甘國面臨權力真空，才宣布進入緊急狀態。甘國安全部隊依令就緒，禁止甘國公民做出「任何違反甘國法律的行為」。

賈梅稱外國勢力介入 須由法院裁決

賈梅與巴洛同齡，現年五十一歲，一九九四年七月透過軍事政變掌權，是非洲最惡名昭彰的獨裁者之一。目前待在鄰國塞內加爾的巴洛，十八日堅稱他將依憲法規定，在十九日宣誓就職。理論上他可在屬甘國領土的甘國駐塞國首都達卡大使館內宣誓就職。上週至今，甘國政府已有五位部長辭職。

憂內戰爆發 外國遊客開始撤離

由十五國組成的ＥＣＯＷＡＳ在非洲聯盟（ＡＵ）和聯合國的支持下，不斷呼籲賈梅下台。奈及利亞軍方高層十八日透露，賈梅十九日若拒絕交出政權，ＥＣＯＷＡＳ將很快出兵。美國國務院則呼籲賈梅「和平移交權力」，以免甘國民眾處於險境。甘比亞全國人口一百九十萬，兵力估計只有九百人。

擔憂內戰爆發的甘國民眾近日紛紛出逃，數百人前往塞國避難，或南奔幾內亞比索及幾內亞；英國與荷蘭外交部則呼籲自家國人，若非必要，切勿前往甘國。但濱海的當地，目前仍有不少歐洲觀光客。英國旅遊集團「湯瑪斯．庫克」十八日開始協助近千名旅客疏散，另聯繫當初只買機票的二千五百人。荷蘭旅遊企業「途易（TUI）」，則有近八百人待離境返國。