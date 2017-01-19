史諾頓居留年限延長兩年

2017-01-19

就在美國總統歐巴馬為跨性別士兵曼寧減刑之際，俄羅斯外交部十八日表示，莫斯科當局已將美國國家安全局（NSA）包商前雇員「深喉嚨」史諾頓（Edward Snowden）的居留年限延長兩年。史諾頓二○一三年連番揭露美國在國內及全球的大規模監控計畫，震撼全球。史諾頓並不在歐巴馬特赦或減刑的名單中，但他樂見曼寧獲得減刑，並推文向歐巴馬致謝。圖為史諾頓去年十一月透過視訊會議，向阿根廷布宜諾斯艾利斯大學法學院發表演說。

（路透檔案照）