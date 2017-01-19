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阿山吉肯定曼寧獲減刑

2017-01-19

維基解密創辦人阿山吉十七日對美國總統歐巴馬決定給洩密士兵曼寧減刑表示歡迎，並呼籲美國停止對「吹哨者」和他個人的戰爭。維基解密本月初透過推特表示，若歐巴馬對曼寧展現寬容，阿山吉將同意被引渡到美國。阿山吉自二○一二年六月以來，一直住在倫敦的厄瓜多大使館，以避免被引渡到瑞典接受性侵審訊。阿山吉擔心，將因自己在維基解密的角色，被從瑞典引渡到美國。

（美聯社檔案照）

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2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
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