歐巴馬特赦 洩密士兵減刑28年

2017-01-19

〔編譯張沛元／綜合十七日外電報導〕美國總統歐巴馬十七日宣布大幅縮短因犯下美國史上最大洩密案而遭判重刑的跨性別士兵雀兒喜．曼寧（本名布萊德利．曼寧）的刑期，原本要坐牢卅五年的曼寧可望於今年五月出獄，但與曼寧同樣具有爆料者身分但流亡海外的美國深喉嚨史諾頓，則未獲歐巴馬寬赦。據信與曼寧合作洩密的爆料網站「維基解密」說，該網站創辦人阿山吉會信守曼寧獲寬赦就願意被引渡到美國的承諾。

曼寧爆料給維基解密入罪 共和黨批叛國賊

廿九歲的美國陸軍前一等兵曼寧是歐巴馬在卸任前夕宣布寬赦的諸多罪犯之一，她被控在兩千年時將超過七十萬筆機密檔案、影片、外交電文與戰地紀錄外洩給維基解密，認罪的曼寧在一三年八月遭定罪與判刑卅五年；而今歐巴馬宣布將曼寧的刑期減為七年，意味曼寧將能在今年五月十七日出獄。曼寧的上訴律師對此結果表示欣喜，認為正義得以伸張，還說曼寧洩密符合大眾利益，亦未對美國造成傷害；維基解密則在推特上大呼「勝利」。

白宮官員透露，促使歐巴馬決定減輕曼寧刑期的因素之一，在於曼寧接受自己必須為洩密負責；但部分共和黨人對此大為不滿，國會眾議院議長萊恩就發表聲明痛斥將曼寧減刑樹立「危險先例…雀兒喜．曼寧的叛國行為讓美國人的生命陷於險境，以及暴露我國最敏感的機密」。共和黨參議員柯頓也說，曼寧洩密危及美軍、情報官員、外交官員與盟國的安全…「我們不能把叛國賊當成烈士。」

維基解密創辦人阿山吉 願引渡回美做交換

白宮方面否認曼寧獲減刑與維基解密以及阿山吉公開放話有關。美國司法部從未宣布起訴阿山吉，但曾研究與設法以共犯罪名起訴阿山吉；阿山吉雖斥之為違憲，但上週表示願以寬赦曼寧來交換引渡。阿山吉委任律師十七日重申，有關阿山吉︱曼寧引渡「交易」，阿山吉說到做到。阿山吉為避免因涉嫌性侵（阿山吉否認犯案）被引渡到瑞典受審，自二○一二年起藏身於厄瓜多駐英國大使館至今。

原名布萊德利的曼寧生為男性，在受審期間坦承有性別認同障礙，同時更名為「雀兒喜」。身為跨性別女性，曼寧卻在堪薩斯州萊溫沃斯堡的男子軍事監獄服刑，去年還曾兩度自殺。

深喉嚨史諾頓未獲減刑 俄國准再居留2年

此外，美國國家安全局前包商雇員史諾頓，向媒體爆料美國透過「稜鏡計畫」監控民眾；而今曼寧獲得減刑，但案發後流亡俄羅斯的史諾頓卻不在赦免或減刑名單上；儘管如此，史諾頓仍對曼寧獲得減刑表示歡迎，還在推特上感謝歐巴馬；莫斯科外交部十八日則宣布延長史諾頓的居留許可兩年。

曼寧是白宮十七日宣布的六十四名特赦與二○九名減刑名單當中之一。歐巴馬任內已對一三八五名聯邦囚犯減刑，比過去十二位美國總統加起來還多。預料他十八日還會宣布新的減刑與特赦名單。