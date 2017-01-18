諷「拜毛澤東如拜魔」 中國官員丟飯碗
〔國際新聞中心／綜合報導〕繼山東建築大學教授鄧相超轉發批評已故中共領導人毛澤東的言論而遭免職後，河北省石家莊市文化廣電新聞出版局副局長左春和，被指曾多次在「微博」發表反毛言論，包括嘲諷毛故鄉湖南省韶山「萬人拜魔」，遭左派網友痛批，十六日更因「嚴重違反政治紀律」而遭當局撤職，成為公職人員因「辱毛」而落馬的最新一例。預料左春和的河北省人民代表大會代表、石家莊政治協商會議常委等頭銜也將被褫奪。
鄧相超因在微博轉發批評毛澤東的言論，本月初被勒令退休，免去山東省政協常委、山東省政府參事職務。河南漯河電視台職員劉勇本月八日在微博留言「聲援鄧相超！」遭左派砲轟，先是被勒令停職檢查，近日更被解除勞動關係。在扳倒鄧相超後，左派近日將矛頭指向左春和，痛批「河北又出鄧相超第二：反黨辱毛的副局長左春和，戴著黨的官帽砸黨的鍋！」
石家莊左派民眾十六日高舉毛澤東和國家主席習近平畫像，到新聞出版局示威，高呼「打倒漢奸左春和」，獲官員出面告知已將左撤職後才散去。消息傳出後，網友反應兩極，有人按讚，也有人質疑當局將對己有利的言論順勢操作，甚至故意縱容，對己不利者便加以封殺，甚至大刑伺候，「在官方有意引導和縱容下，新的義和團運動也許真的要來了！」
左春和是河北人，學者出身，並非中共黨員，主要研究政治學、文化學，常在媒體發表評論，二○○七年度被評為中國網路文化行業十大風雲人物。「毛粉」網友在左春和的微博找出他轉發的一張照片，畫面是民眾在毛澤東誕辰日湧向韶山拜祭，文字包括「世界最大的邪教運動」、「萬人拜魔」。據了解，左春和也曾嘲諷毛經歷八年抗戰後，身材反而變胖，並不時在網上表述自由派言論。
石家莊市文化廣電新聞出版局十六日發佈「關於左春和實名微博錯誤言論處理結果」，指左的言論「嚴重違反政治紀律」，決定免去其副局長職務，給予行政記大過處分，並責令做「深刻檢查」。中共石家莊市委黨校、石家莊行政學院、石家莊市社會主義學院也發表聲明，稱院方於二○一五年九月已與左春和解聘，左不再是該校兼職教授。
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