漫步月球最後一人 塞南82歲辭世
2017-01-18
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）十六日發佈訃聞表示，一九七二年十二月「阿波羅十七號」登月任務的指揮官尤金．塞南（Eugene Cernan）辭世，享壽八十二歲。塞南是第十一位在月球上行走的太空人，阿波羅十七號是美國最後一次執行載人登月任務，他在當年的任務中是最後一個回到太空艙的人，因此成為最後一個將腳印留在月球表面的人。太空界紛紛透過「推特」發文哀悼塞南，並向他的貢獻致敬。
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