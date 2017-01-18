安倍旋風訪4國 盼川普勿忘亞太

2017-01-18

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三在新年伊始，便以六天時間馬不停蹄地走訪亞洲大洋洲四個國家，十七日才結束訪問越南行程，返回日本。日本媒體分析，安倍此舉除串連南海周邊國牽制中國外，也試圖向即將就任美國總統的川普喊話，希望川普政府不要降低對亞太地區事務的參與。

串連南海周邊國家抗中

安倍十二日從日本出發，首站前往菲律賓訪問，不僅走訪菲國總統杜特蒂的家鄉民答那峨，甚至在杜特蒂位於達沃市的自宅用早餐，還參觀杜特蒂的臥室，展現親密友誼，獲得媒體廣泛報導。安倍此行也帶來厚重的伴手禮——五年一兆日圓（約二千八百億台幣）的金援及投資案，以及六億圓對菲國海岸防衛隊的援助款。

十四日，安倍抵達澳洲雪梨，與澳洲總理滕博爾舉行會談，這是滕博爾上任後安倍首次訪澳。兩人同意持續推動跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）早日生效，並預定在今年內簽署物品勞務相互提供協定（ＡＣＳＡ），俾便日本自衛隊與澳洲軍方舉行聯合演習。

十五日，安倍轉往印尼，與印尼總統佐科威舉行會談。日方除同意提供七百四十億日圓貸款，以開發位於南海的納土納群島、泗水鐵路線、港口及油氣田等，安倍也希望早日與印尼締結促進防衛裝備和技術轉讓的協定，以加強雙方在安全防務領域的合作。

十六日，安倍抵達此行最後一站越南。日越兩國建交今年滿四十年，日本天皇明仁夫婦也預定二月底訪越，參加相關慶祝活動，安倍提前送來見面禮，他和越南總理阮春福會談後宣布，將提供越南一一七四億日圓貸款，以及六艘新造巡邏船，承諾將繼續協助越方提升海上執法能力，並加強雙方海事安全合作。

安倍在記者會上表示，日本與他此次出訪的菲律賓、印尼和澳洲等國，都在太平洋海域擁有共同利益，航行安全與自由原則十分重要；而為實現該原則，首先應全面貫徹「法律至上」原則，堅持以和平方式解決爭端。

據報導，安倍預定一月底川普就職後訪美，目前日方正積極與美方協調安排日美高峰會談。由於川普聲稱美國將不參加ＴＰＰ，最近又頻頻拉高與中國對抗態勢，令人擔心他「光說不練」只會徒增區域緊張。因此，安倍刻意在訪美前走訪亞洲大洋洲四國，在各場會談中均鎖定南海議題，與滕博爾會談時也提到ＴＰＰ，希望讓川普了解美國若不參加，將會降低在亞太地區的存在，促其回心轉意。菲律賓觀察家也認為，在杜特蒂與美國關係失和之際，安倍此行可能還肩負「和事老」任務，試圖挽救美日菲安全同盟。