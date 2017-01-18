3年無所獲 馬航失聯MH370終止搜索

2017-01-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕馬來西亞航空公司MH370班機離奇失蹤近三年，中國、馬來西亞和澳洲等三國合作展開搜索，但迄今未能尋獲飛機機骸。三國政府十七日正式宣布，終止所有搜索行動。但這項決定遭到罹難乘客家屬痛批「不負責任」，敦促有關當局重新考慮。

罹難乘客家屬批「不負責任」

馬航MH370班機在二○一四年三月八日由吉隆坡飛往北京途中失去聯繫，機上當時載有二百三十九名乘客及機組人員，其中一百五十三人為中國公民，當局相信客機墜毀於澳洲以西的偏遠海域。由澳洲「聯合機構協調中心（ＪＡＣＣ）」統籌，中國、馬來西亞和澳洲等國共同參與的搜索團隊，過去兩年多持續在南印度洋廣達十二萬平方公里的海域展開搜索。然而，由於準確的失事地點始終成謎，即便曾發現少數殘骸，卻沒有更全面的進展。

耗資51億 仍不知確切失事地點

事實上，三國政府已於去年七月決定，除非有新證據指向確切地點，否則預定區域一旦完成搜索，就會停止相關行動。在失事即將屆滿三週年之際，ＪＡＣＣ十七日表示，這項耗資一億六千萬美元（約五十一億台幣）的搜救行動，儘管動用最先進的科學技術和最尖端的科技設備，配合技術人員的指導和意見，但仍未能掌握客機位置。因此，三國政府決定，將以悲痛的心情終止MH370的水下搜索行動。去年十一月的一份報告指出，該班機可能以「高速和增速狀態」墜毀於印度洋。

據美聯社報導，澳洲運輸安全局（ＡＴＳＢ）去年十二月公布一項整合班機墜毀和印度洋洋流兩種數據的報告指稱，MH370可能墜毀於搜索區域正北方一塊廣達兩萬五千平方公里的海域，但澳洲政府以分析結果不夠精確為由，拒絕派遣團隊前往搜索，中、馬、澳三國十七日也再次重申這項決定。

美聯社指出，若有私人贊助者，或大馬當局願提供資金，搜救行動或可再次展開。不過，目前沒有任何機構或個人表達意願，這場航空史上的最大謎團恐怕永遠無解。

對此，失蹤乘客家屬組織「Voice370」痛批，終止搜索是「不負責任」，呼籲搜索行動持續下去，且必須擴展搜索區域，因為這是「對所有利用飛機旅行者的責任」。母親為失蹤乘客之一的馬來西亞家屬納森（Grace Nathan）表示，希望政府重新考慮搜索ＡＴＳＢ報告所指的兩萬五千平方公里海域，「如果費用是主要考量，那就優先搜索該區域」。