川普顧人怨 老婆「衣」籌莫展

2017-01-18

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國首位超模等級第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump），將做出白宮「職業生涯」第一戰重要選擇：選出參加川普就職慶祝舞會所用服裝的設計師。然而，據稱她正面臨「時尚抵制」，由於總統當選人川普的政治立場，許多設計師都不願替她治裝。

現年四十六歲、身高一八○公分的梅蘭妮亞，可稱名副其實的時尚界人物。據時尚網站Celebrity Measurements二○一五年資料，三圍三十八、二十六、三十七的梅蘭妮亞曾在時尚戰場巴黎擔任模特兒，二○○○年為男性雜誌GQ拍攝全裸照，也上過「時尚雜誌」（Vogue）封面，堪稱設計師夢寐以求的完美衣架子。

梅蘭妮亞二○○○年曾向紐約時報表示，倘若有幸成為第一夫人，希望成為前總統甘迺迪夫人賈桂琳或貝蒂．福特（Betty Ford）這類「傳統」的第一夫人。賈桂琳以優雅迷人著稱，還曾受詹森總統青睞，邀請出任駐墨西哥大使，其風格至今仍是時尚代表形象之一。貝蒂．福特則是愛穿鮮艷色調服飾。今日美國報（USA Today）推測，梅蘭妮亞會走賈姬風。

不過，由於川普訴諸羞辱人、鼓吹分裂的競選風格，多名設計師表示，梅蘭妮亞不是他們的菜，或不符合他們的風格，甚或互相勸勉不要替梅蘭妮亞治裝。現任總統歐巴馬夫人蜜雪兒的第一設計師、法國大咖設計師蘇菲．西奧雷（Sophie Theallet）去年十一月率先開砲，呼籲時尚圈不要為川普提供服務。蜜雪兒被譽為繼賈姬後最理解時尚、最優雅的第一夫人。

在主要力挺民主黨的時尚界，多數人選擇支持川普對手、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，並投入大筆金錢支持她競選。鬼才設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）便說，「就我而言，我寧願投入精力，幫助那些即將被川普與他支持者傷害的人 。」