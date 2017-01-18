加拿大帥總理 接受富豪款待

2017-01-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大總理杜魯道去年耶誕節到新年假期在富豪慈善家、以實瑪利派穆斯林領袖阿迦汗（Aga Khan）的私人小島度假，連日來受到反對派質疑後，加國政府廉政機構十六日表示，正在調查此事。

在接獲反對黨議員檢舉後，加國國會利益衝突與操守專員道森（Mary Dawson）透過電子郵件表示，正依據加國利益衝突法調查杜魯道該次度假行程是否恰當，但她並未透露調查細節和規模。稍早，道森也表示，將向杜魯道提及另一起指控，即他參加自由黨募款活動時，有一小群人各自捐款一千到一千五百加幣後與他會面，似有利益衝突之嫌。

這兩項調查都可能傷害杜魯道長期以來承諾施政透明的形象，但任一案的影響至多僅限於政治層面，違反利益衝突法並不構成犯罪，最嚴重情況下的罰款也僅五百加幣（約一萬兩千台幣）。

杜魯道帶著太太和小孩，先搭乘政府公務機飛到巴哈馬首都拿索，在拿索搭阿迦汗的私人專機前往這名宗教領袖擁有的私人小島貝爾島（Bell Island）度假。總理府原本對杜魯道這趟攜家帶眷的度假之旅秘而不宣，在公開的總理每日行程上僅登錄為「私人行程」，但連日遭外界揣測總理一家人新年假期的行蹤，國家郵報六日率先披露杜魯道一家是去阿迦汗的私人小島度假。

杜魯道十二日才公開此事，也承認他接受對方招待免費搭乘直升機。總理府表示，係基於保護總理家人隱私才未公布行程，而且一如過去歷任總理，總理與他家人、同行的賓客，依照經濟艙機票費用補償該筆費用。加國利益衝突法禁止部長接受禮物饋贈，其中包括免費旅遊；杜魯道搭乘阿迦汗私人直升機，也被反對派議員質疑可能違反規定。

阿迦汗是伊斯蘭教什葉派支派以實瑪利派精神領袖的封號，現任者為阿迦汗四世，在瑞士出生，住在法國，擁有英國護照，被「富比世」雜誌列為全球十五大富豪王室之一，二○○八年資產估計達十億美元。阿迦汗是杜魯道家族多年友人，其名下的阿迦汗基金會登記為遊說團體，自○四年以來，加國保守、自由黨政府贊助該基金會十六項國際開發計畫，總價值超過三億美元。