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CNN民調:川普就職支持率 史上最低

2017-01-18

愛女支持率都比他高

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統當選人川普將於二十日宣誓就職，但十三日遭美國民權領袖暨民主黨籍眾議員路易斯（John Lewis）公開抵制，川普因此反脣相稽，卻引發民主黨杯葛就職大典者累積到至少二十六人。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十七日發佈的最新民調數據顯示，川普就職前夕的支持率只有四十％，顯示民眾對其政權交接過程高度不滿，相較於現任總統歐巴馬二○○九年第一任期就職時的八十四％、前總統柯林頓在一九九二年十二月的六十七％，以及布希總統在二○○一年一月就職前夕的六十一％，差距至少二十％，甚至比不上他的愛女伊凡卡（四十四％）。

連歐巴馬一半都不到

川普在政權交接過程中的表現，讓五十三％的受訪者對他能夠扮演好總統角色表示懷疑，對他處理政權交接的表現不滿的民眾，也上升七個百分點至五十二％。在川普甫當選時，曾有民調顯示有過半數民眾對他有信心，認為他能當一個好總統。但如今顯示有愈來愈多人對他上任後的作為感到質疑。

這項民調是在本月十二至十五日間進行，隨機抽樣全美國一千名成人進行電話訪談，誤差正負三％。

疑為平息眾怒，川普十六日藉緬懷和路易斯同被譽為一九六○年代非洲裔美國人「六大民權領袖」（Big Six）的美國已故民權鬥士「馬丁．路德．金恩紀念日」，「推崇他這麼一位偉大的人」及「其所代表的眾多美好事物」。然而，川普十七日莫名再啟砲火，指控路易斯講錯或說謊，稱對方十六年前早就杯葛過前總統布希的就職大典，此非其第一次抵制，「參與布希宣誓就職典禮會是偽善…不信布希是真正的總統當選人」，聽起來好像！

路易斯十三日首度表明，將自本屆總統就職大典缺席，否定疑因俄羅斯操縱選舉而當選的川普合法性。川普因此不滿，而與他槓上，嘲笑路易斯的選區「分崩離析，遑論犯罪橫行」，要路易斯把「光說不練」的時間用來回饋鄉里。

不過，川普十六日竟用推特大力讚許路易斯昔日戰友金恩博士，還和他的長子金恩三世在紐約川普大樓會面近一小時。據金恩三世會後轉述，去年十一月大選僅獲全美非裔民眾不到十％的川普宣稱，未來會當「全民總統」。

「上帝可以攻克川普」

就在川普十六日與金恩三世會面前數小時，金恩博士生前最後一次佈道的喬治亞州首府亞特蘭大「以便以謝浸信會」（Ebenezer Baptist Church），則由金恩么女伯妮絲（Bernice King）出面向逾兩千名信眾演說，她稱當今美國仍和父親當年所處時代一樣，在「混亂與統一」間做出抉擇，呼籲眾人「別怕坐在白宮裡的那個人」，美國人都該為「心愛的社區」奮鬥，最終「上帝可以攻克川普」。

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  • 川普十六日在推特大力讚許已故民權領袖金恩，還和他的長子金恩三世在紐約川普大樓會面近一小時。（彭博）

    川普十六日在推特大力讚許已故民權領袖金恩，還和他的長子金恩三世在紐約川普大樓會面近一小時。（彭博）

  • 金恩么女伯妮絲（Bernice King）向逾兩千名信眾演說，「上帝可以攻克川普」。（路透）

    金恩么女伯妮絲（Bernice King）向逾兩千名信眾演說，「上帝可以攻克川普」。（路透）

  • 烏克蘭女權團體「費曼」（Femen）成員，十七日在西班牙馬德里蠟像館的美國總統當選人川普蠟像前，「抓蛋」上空抗議，背部還寫有「抓住父權體制的蛋蛋」文字。費曼表達意見方式新奇大膽，常以上空方式凸顯情色旅遊、性別歧視議題。（法新社）

    烏克蘭女權團體「費曼」（Femen）成員，十七日在西班牙馬德里蠟像館的美國總統當選人川普蠟像前，「抓蛋」上空抗議，背部還寫有「抓住父權體制的蛋蛋」文字。費曼表達意見方式新奇大膽，常以上空方式凸顯情色旅遊、性別歧視議題。（法新社）

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