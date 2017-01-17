韓檢聲押三星李在鎔
〔編譯魏國金／綜合報導〕偵辦南韓總統朴槿惠親信崔順實干政案的特別檢察官辦公室十六日宣布，已向法院聲請拘捕令，以侵吞、在國會上做偽證以及行賄等罪名，逮捕三星電子副會長、三星集團實際負責人李在鎔。檢方表示，有證據顯示朴槿惠在三星賄賂案中是共犯，因此計畫近期傳喚她，並決定是否將她列為該案嫌犯。首爾中央地區法院表示，將在十八日就拘捕令的聲請做出裁定。
三星是全球最大智慧型手機製造商，也是南韓最大財閥、最大上市企業，兩千三百億美元的產值相當於南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）的十七％。特別檢察官辦公室發言人李圭哲坦承，逮捕李在鎔將對國家經濟造成「重大」衝擊，「但我們深信落實正義更為重要」。三星股價十六日下挫二．一四％，逾五十億美元隨之蒸發。
四十八歲的李在鎔在其父李健熙二○一四年心臟病發導致失能後，成為三星集團的領導人，若他被判有罪，恐將面臨最高五年徒刑。不過，觸法的南韓大企業家往往被判緩刑，李健熙就是一例，○九年他因逃稅被判三年緩刑。民間監督單位「經濟改革團結聯盟」執行長金尚祚（譯音）表示，民眾要求財閥，特別是三星，不應例外；對於法律之前人人平等的理念越來越強，司法單位不應忽視民間的強大壓力。
上週遭檢方馬拉松式偵訊長達二十二小時的李在鎔，被控捐款四百三十億韓圜給崔順實相關組織，包括兩個非營利基金會，以及崔的姪女經營的一家運動中心，時間據稱是在李在鎔尋求政府協助，以利其接班之際。李圭哲說，給崔的錢有一部分被李在鎔侵吞，但他並未披露確切數據。
李圭哲指出，南韓政府成立的「國民年金公團（ＮＰＳ）」是三星集團子公司「三星物產」的最大股東，二○一五年ＮＰＳ支持三星物產合併三星另一子公司「第一毛織」，加速三星領導權交棒，讓李在鎔不花一分一毫便增加他對三星電子的控制權。小股東指控該合併案使李家受惠，卻傷害小股東。南韓前保健福祉部部長文亨杓十六日也被檢方以濫權、迫使ＮＰＳ支持該案為由加以起訴。
三星則駁斥檢方的行賄指控，表示難以理解特別檢察官的決定，尤其難以接受被認定這是有關偏袒合併案或繼承權的不當要求。
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