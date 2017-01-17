最強空對空飛彈 日英共同開發

2017-01-17

反制中國軍力

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本與英國計畫共同開發可掛載於第五代匿蹤戰機F-35的新型空對空飛彈「JNAAM 」（Joint New Air-to-Air Missile），可望於今年內完成技術可行性評估。日本「產經新聞」報導，該型飛彈將以歐洲六國共同研發的「流星飛彈」（METEOR）為基礎，結合日本國產「AAM-4飛彈」的自主索敵能力，製造出全球最高水準的空對空飛彈，提高對中國戰機的抑制力。

日本在二○一四年制定「防衛裝備三原則」、放寬武器出口限制後，積極以現有先進技術爭取參與歐美的武器開發。日英共同研發空對空飛彈JNAAM是首件根據新法，在該年七月獲國家安全保障會議（ＮＳＣ）批准的案例。

據報導，英、德、法等六個歐洲國家從二○○○年起合作開發主動雷達制導空對空「流星飛彈」，最大特色為高速與長射程，但對目標的誘導能力較弱。日本在一九九九年量產的AAM-4中程空對空飛彈又稱「99式」，具有目標探測及追蹤等自主索敵能力，目前掛載於航空自衛隊F-15戰機。

未來將運用於F-35

JNAAM若能成功結合兩者長處，將成為世界最高水準的空對空飛彈。日本希望未來能運用於F-35，航空自衛隊已向美國採購四十二架F-35。

日、英兩國從一四年十一月開始進行評估，一六年一月兩國外交部長、國防部長舉行「二加二」會議時，將此案列入共同聲明。JNAAM第一階段評估結果頗為樂觀，現已進入第二階段評估。報導指出，第二階段評估結果預定今年出爐，目前較大課題是如何降低成本；一旦決定生產，將成為美國以外的首例。

報導還指出，面對中國戰機去年六月在釣魚台周邊空域作勢攻擊日本戰機，以及首艘航空母艦「遼寧號」去年底突破「第一島鏈」航至西太平洋等嚴峻現實，JNAAM若能開發成功，將有助於日本反制中國擴張軍力。