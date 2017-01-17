土國貨機墜吉爾吉斯 33村民睡夢中慘死

2017-01-17

疑人為導致 濃霧影響能見度？

〔編譯陳正健／綜合報導〕土耳其貨運航空公司（ACT Airlines）一架波音七四七貨機，十六日疑似因人為操作不當墜毀在中亞國家吉爾吉斯馬納斯（Manas）機場附近一座村莊，導致四名機組人員罹難，地面上則有至少三十三名村民在睡夢中慘死。官方已展開大規模救援行動，估計死傷人數還會上升。

吉國第一副總理阿布嘉茲耶夫（Muhammetkaly Abulgaziev）在國營電視台播出的新聞簡報會上表示，初步訊息顯示墜機事故肇因於機師失誤。吉國政府在官網上表示，已有包括五名兒童在內的十五名罹難者確認身分，均為吉國公民，另有十五名傷者，包括六名兒童，在醫院救治。該村四十三戶房屋有二十三戶被毀。

至少37死 逾千人投入救援

這架編號「TK6491」貨機是從香港飛往土耳其第一大城伊斯坦堡，但在吉國當地時間早上七時三十分左右，墜毀馬納斯機場附近的達恰蘇村（Dacha-Suu），當地距離吉國首都比斯凱克（Bishkek）僅約二十五公里。吉國總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）已取消訪問中國行程，返國善後。

村落半毀、全家罹難

現場畫面顯示，失事貨機的機頭卡在一棟磚造房屋裡，大塊飛機殘骸散落四周，建物冒出陣陣濃煙，現場滿目瘡痍，共有超過一千名救援人員到場搜救。目擊者表示，「貨機衝進房子裡，一家人全部都死了，整個房子破壞殆盡。許多人在睡夢中身亡。」另有受傷居民回憶說，事發時牆壁和天花板坍塌，她試圖以手掩住兒子的臉，避免他被碎片砸中。

據報導，失事貨機降落時有濃霧，能見度欠佳，但吉國緊急事務部部長羅諾夫（Kubatbek Boronov）指出，天候狀況並不危急。ACT航空公司則表示，尋獲的黑盒子之一顯示，飛機並未發生故障，也沒有遭遇任何意外事故。該架失事貨機的機齡約十四年。