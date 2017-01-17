習近平訪瑞士 藏人示威喊藏獨
2017-01-17
〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平十五日抵達瑞士，將參加在達沃斯舉行的「世界經濟論壇」年會，約四百名支持西藏（圖博）的流亡藏人和瑞士籍示威者，在首都伯恩示威抗議習到訪。有人拉起「不要與謀殺犯交易」布條，有人要求西藏獨立，一名示威者淋上易燃液體企圖自焚，但被及時制止。伯恩警方表示，有三十二人因拒絕接受身分確認或做出擾亂行為而被捕，但後來都獲釋。
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