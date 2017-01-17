特首戰開打 中國准港兩司長辭職

2017-01-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港將於三月下旬舉行行政長官（特首）選舉，中國國務院十六日宣佈，批准港府政務司長林鄭月娥與財政司長曾俊華請辭，林鄭隨後宣佈投入競選活動。近期民調聲勢超越林鄭的曾俊華則聲明，將於近日決定參選與否。兩人動態顯示香港特首選戰正式邁入新階段，而從北京當局批准兩人請辭的速度來看，香港媒體與政壇人士咸認，中南海較屬意林鄭選特首。

中南海屬意人選 林鄭宣布參戰

根據特首選舉法規，現任公職人員不得參選，欲參選者必須先辭去公職。六十五歲的曾俊華在上月十二日、現任特首梁振英宣佈不尋求連任後請辭，並表示「參選是嚴肅問題，會盡快做出一個負責任的決定」。他的請辭整整等了三十五天才獲准，香港「立場新聞」指稱，這是司長請辭獲准歷來最長時間。

五十九歲的林鄭月娥本月十二日表示，已向當局提出辭呈，而辭職原因只有一個︰參選特首。此前，她曾多次表明無意參選，而在梁振英宣佈放棄連任後，她改口表示「情況出現重大變化」，不得不重新考慮。她十二日在一場有數百名官員出席的會議中說，她受到上帝感召，決定參選，引發議論。外傳她是北京唯一支持的特首人選，她的辭呈僅四天便獲批准。

曾俊華等北京35天 林鄭僅4天

包括親共的大公報與文匯報等香港媒體多半認為，請辭批准的速度顯示北京當局傾向支持林鄭。中國人民政治協商會議委員兼全國港澳研究會副會長劉兆佳也指出，當局似乎較屬意林鄭參選。他認為，四名有意參選特首的人士，同時獲得足夠提名票「入閘」的機會很小，建制派最終只會有一人入閘；當局屬意人選與民主派人選捉對廝殺的可能性較高。另外兩名宣佈參選特首者，是七十歲的前法官胡國興，以及六十六歲的新民黨主席葉劉淑儀。

林鄭十六日表示，她從事公職三十六年，關心七百多萬港人福祉，願意帶領十七萬公務員服務港人。她承認接觸過中央官員，但並非請求欽點。對於被指為「梁特2.0」，她說，她曾被形容為願意溝通的官員，將延續梁政府不錯的政策。

香港特首是由一千兩百名選舉委員會委員選出。香港大學本月十日公佈的民調顯示，林鄭聲望達政務司長任內最低點，支持率為四十五％，反對率為二十％，民望淨值為正二十四個百分比，屬表現一般。而曾俊華是聲望最高的司長，支持率為五十一％，反對率為十一％，民望淨值為正四十個百分比，屬表現成功。