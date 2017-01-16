杜特蒂揚言戒嚴掃毒
〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂執政六個月以來，推行的「反毒戰爭」至少已造成五千七百人喪生。他十四日再次發出警告，否定上月才排除宣布戒嚴的可能性，聲稱若毒品問題繼續惡化，他將不惜實施戒嚴。另外，為了掃蕩菲國南部的分離主義團體，他也下令即便誤殺人質也在所不惜。
杜特蒂十四日在達沃市向商界人士發表演說，聲稱若菲國非法毒品問題惡化，他將宣布戒嚴，而此舉旨在保護民眾與年輕人。菲國上次戒嚴是在一九七二至八一年間，由獨裁者馬可仕頒佈，理由是掃蕩犯罪和共產主義叛亂，但他八六年下台後，菲國於八七年修憲，規定總統只能在外敵入侵或內部叛亂時宣布戒嚴，時間最長六十天；國會可在四十八小時內予以否決，最高法院也有權審理。
不過，杜特蒂表示，他可能無視六十天的戒嚴期限；即便不是外敵入侵、內部叛亂，他也將為了國家下達戒嚴令。杜特蒂此前便曾揚言將宣布戒嚴，但此次是最直接的一次。在戒嚴法下，他將可使用軍力維持秩序，在未經正常程序下拘捕民眾。
此外，杜特蒂還說，他已下命海軍和海防單位，在追擊逃跑的綁匪時，可儘量向他們開火。若有人質因此死亡，可視為「附帶損失」，這可使菲國政府在與索取贖金的綁匪周旋時扯平。他對潛在受害者的建議是，「不要任由自己遭到綁架。」
杜特蒂指的是菲南分離主義組織「阿布薩雅夫」（Abu Sayyaf）。三個月前，該組織綁架一名南韓船長和一名菲籍船員，但十四日已將人質交給菲國伊斯蘭組織「莫洛民族解放陣線」（Moro National Liberation Front），再轉交給菲國官員。
阿布薩雅夫因從事綁架、斬首和炸彈攻擊，已被美國列入恐怖組織黑名單。據美聯社報導，該組織去年上半年透過擄人勒贖等手段，至少入帳七百三十萬美元，其成員多半在菲國南部、印尼和馬來西亞海域犯案。
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