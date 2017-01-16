《東京觀察》政府按兵不動 「台灣正名」隔空抓藥

2017-01-16

◎ 駐日特派員張茂森

美國候任總統川普稱蔡英文是「台總總統」後，本來交流對象不明的日本交流協會，也立即正名為「日本台灣交流協會」，讓大家一目瞭然。但台灣外交部至今仍好像什麼事都沒發生一樣，很少人知道的「亞東關係協會」似乎還是沒有想要「正名」。日本某大報一位記者直言，的確有一些國家很想用「台灣」來稱呼中華民國，「但台灣內部的意願好像不是很高」。

展望二○二○年的東京奧運，日本一些民間團體很積極地在為台灣奔走，希望讓台灣不要再用不三不四的「CHINESE TAIPEI」，而是以「TAIWAN」堂堂正正地出場。在網路連署表示支持的日本民眾已有六萬多人，以書面簽名呼籲支持「TAIWAN」的也在一天內來了一千多人，這些團體希望至少爭取五十萬人以上連署，讓國際奧委會更加重視。

包括去年的里約奧運在內，在有台灣參與的各種國際賽事中，日本各主要報紙在提到台灣隊時，大多直接寫「台灣」，而不是「中華台北」，反而是台灣媒體自己將台灣隊寫成「中華台北隊」，讓支持「TAIWAN」的日本友人大為洩氣。

去年底曾在「BOSS」月刊撰文呼籲日本政府協助台灣以「TAIWAN」名義參加東京奧運的日本外交評論家加瀨英明說，他曾和多位日本國會議員討論這件事，幾乎全體表示支持，也同意成立議員、學者、專家的大型集會，公開聲援台灣，唯一的條件是「台灣政府必須先表態」，否則要是日本國內搞得鑼鼓喧天，台灣外交部卻只說「謝謝指教」，所有人豈不都變成「雞婆」了？

「日本台灣交流協會」一月三日正式掛牌，只看到亞東關係協會會長邱義仁和秘書長蔡明耀忙著拉布條湊熱鬧，事後卻沒有想要正名的動作。有誰知道亞東關係協會是什麼單位？日本已經正名了，亞協還穩如泰山，對日本也太失禮了。

以「TAIWAN」名義參與奧運，日本的強力支持雖不一定能說服國際奧委會，但若連日本都不支持，將根本無法成功。外國要人到台灣不能說「訪台」，而硬要說「訪華」；對日本和台灣有關的組織，不能以「日台」為名，而硬要日方使用「日華」。有這樣的外交部，難怪國際友人認為，台灣想要正名可能是玩假的。