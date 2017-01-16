川普就職音樂會 夢幻女郎辭演

2017-01-16

美國準總統川普就職音樂會，顯然不會如當年歐巴馬上任時星光熠熠。百老匯演員、曾獲東尼獎殊榮的非裔歌手珍妮佛哈樂黛，十四日表達她理解粉絲的反彈，將辭退就職典禮前夜在林肯紀念堂的演出。堪稱名伶的哈樂黛一九八一年以百老匯音樂劇「夢幻女郎」出道，八二年獲頒東尼獎最佳女演員，八三年獲頒葛萊美獎最佳節奏藍調女歌手，演藝生涯中曾先後為雷根、老布希、柯林頓與布希等多位總統獻唱。