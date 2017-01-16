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川普與英脫歐效應 數千人申請入籍最小國西蘭公國

2017-01-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕位於英國東盎格利亞（East Anglia）薩福克郡外海約九．六六公里的北海上，有一個宣稱建國但未獲國際承認的全球最小國家─西蘭公國（Principality of Sealand），其國土原是二次世界大戰時期的一個舊碉堡，僅兩個網球場大，總人口現僅寥寥兩人。但英國「每日郵報」報導，近來已有「數千人」申請成為該國公民，主因在於英國脫歐公投過關和川普當選等英、美政治發展，使這些人欲藉此「表達他們的不滿」。

東盎格利亞位於英格蘭東部，擁有自己的國旗、貨幣、郵票、國歌及足球隊，現任該國「攝政王子」的麥可王子的父親─英國陸軍少校貝茨於一九六七年宣布「建國」。麥可表示，在英國脫歐公投結果揭曉後，每天都接到幾百次申請入籍的詢問；在美國大選後，每天則接到兩百多次探詢，現在仍持續有人打聽。

西蘭公國迄今已發出幾百本護照，總人口最多有五十人，但自美國九一一恐怖攻擊事件後，基於維安理由未再發行護照。

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