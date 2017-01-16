川普就職日逼近 民權團體華府示威
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統當選人川普即將在二十日宣誓就職，美國多個民權團體十四日冒著寒風凍雨，走上華府街頭，展開為期一週的示威遊行，誓言在新政權交接之際，續為捍衛平等及公平正義挺身而出。
在十六日的美國傳奇民權領袖馬丁路德．金恩紀念日前夕，民權牧師夏普頓（Al Sharpton）發起這場名為「我們絕不動搖（We Shall Not Be Moved）」的示威行動，率領美國全國有色人種協進會、拉美裔全國委員會等民權團體逾兩千人，從華府「國家廣場」一路遊行至「馬丁路德．金恩紀念碑」，該地點與川普宣誓就職的國會山莊僅相距三公里。
反川普再升溫 活動接力登場
接近攝氏零度的濕冷天氣中，示威者沿路高喊「沒有正義就沒有和平」、「愛戰勝仇恨」等口號，向屢屢在言論及政策藍圖上貶低宗教、種族弱勢族群，以及阻擋穆斯林入境的川普表達不滿。此外，川普欲廢除歐巴馬任內的「可負擔醫療法」，也是抗議的重點之一。夏普頓領導的「全國行動網路」加州奧克蘭會長小哈姆斯表示：「我們聚集於此，不是出於仇恨，而是因為希望。」
夏普頓在遊行途中向示威群眾表示，這場抗議活動並非要對川普提出請求，因為他已在政策和內閣人選上表明其思想；眾人來到這裡，是要呼籲參、眾議院的民主黨員，以及溫和的共和黨員「拿出骨氣和膽識」。此外，他號召示威者起身反對曾爆出種族言論爭議的阿拉巴馬州參議員塞森斯出任新執政團隊的司法部長，要求眾人持續透過拜訪及電話，向各州參議員表達此意。他並向美聯社表示，上述行動將在十天內陸續展開。
路透指出，已有三十個幾乎全是反川普團體取得當局同意，將在川普二十日就職典禮前後，以及儀式當日舉行示威，甚至有上千人矢言阻止就職典禮進行。而目前最大的抗議活動，將是就職典禮次日的「華府女性大遊行」，預估將有二十萬人共襄盛舉。
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