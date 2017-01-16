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美國獵鷹九號火箭升空

2017-01-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「太空探索科技公司（SpaceX）」於太平洋時間十四日上午九點五十四分（台灣時間十五日凌晨一點五十四分），從加州范登堡空軍基地成功發射白色的「獵鷹九號（Falcon 9）」火箭，替語音暨數據公司「銥通訊公司（Iridium Communications Inc.）」運載十顆衛星進入太空，一掃同型火箭自去年九月在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發生爆炸事故以來的陰霾，這次也是該公司第七次成功發射火箭。

SpaceX與美國國家航太總署（NASA）不同，屬私人公司，由美國汽車暨能源儲存公司「特斯拉（Tesla）」執行長穆斯克（Elon Musk）執掌。去年九月，SpaceX一枚火箭在等待發射時爆炸，提供「臉書」使用的衛星也付之一炬。根據本月稍早前的一項調查，事故肇因為火箭一個液態氧槽壓力容器失效。

約七十公尺高的「獵鷹九號」升空後，其第一節推進器順利從太空重返地球降落，滑翔到一個做為海上平台的無人船舶上。SpaceX與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「藍色起源（Blue Origin）公司」等競爭對手，均持續精進火箭降落作業。鑑於火箭動輒造價達數千萬美元，且每每在發射後就被拋棄，因此若能設法讓火箭完好無缺地降落在地球陸地或水面上，將有助於降低太空旅行的成本。

在「獵鷹九號」發射一個多小時後，穆斯克宣布十顆衛星均順利部署在軌道上，銥通訊公司將利用這些衛星發展新的語音與數據通訊網絡「NEXT」。NEXT的衛星預定在近地軌道部署約八十顆，SpaceX致力包辦至少七十顆，旨在提供「往來各地的人們、組織及資產間的即時連結」。

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  • 美國太空探索科技公司十四日成功發射獵鷹九號火箭，標誌著自去年九月損失慘重的發射台爆炸事故後，它首度重返飛行。獵鷹九號火箭此番搭載銥集團的十顆衛星。這項斥資三十億美元的計畫預定在未來幾個月，將八十一顆衛星送上太空。 （歐新社）

    美國太空探索科技公司十四日成功發射獵鷹九號火箭，標誌著自去年九月損失慘重的發射台爆炸事故後，它首度重返飛行。獵鷹九號火箭此番搭載銥集團的十顆衛星。這項斥資三十億美元的計畫預定在未來幾個月，將八十一顆衛星送上太空。 （歐新社）

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