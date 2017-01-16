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英相將宣布硬脫歐 交換移民管控權

2017-01-16

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十五日報導〕英國政府確認，十七日將首度發表脫歐方案的具體細節。英國媒體報導，首相梅伊屆時將宣布英國以「乾淨俐落」及「強硬」方式脫歐，包括離開歐盟單一市場、關稅同盟（customs union）及歐洲法院等，以取得對移民的管控權，「硬脫歐」勢所難免，恐將導致英鎊匯價進一步重挫。

不過，政府發言人拒絕就英國將以「硬脫歐」交換完全收回移民管控權等問題做出回應，僅表示英國完全退出歐盟市場或關稅同盟的說法「純屬臆測」。

政府發言人稱純屬臆測

梅伊十七日將在倫敦向駐英外國使節、英國脫歐談判小組，以及負責脫歐進程的高級官員發表演說。英國媒體十五日報導，梅伊談話主旨為呼籲團結，讓倫敦政府能夠理出最好的談判籌碼，在三月底前啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐程序。她的談話可能釋出英國在與歐盟談判新關係的同時，將對歐盟以外國家「更開放」。

梅克爾︰英國不能只挑好菜

然而，自由進出歐盟單一市場以及全權管控移民入境，是脫歐談判中最受關注的兩大主題；「硬脫歐」指的是英國完全退出歐盟市場，亦即不再享有資金貨流等自由進出的權利。脫歐派在公投期間堅稱，英國脫歐後可保留這兩項權利。

梅克爾重申，不容許英國「只挑好菜（Cherry-Picking）」，歐盟不會容許英國專挑對自己有利的條件。法國和義大利也堅稱，英只有「留歐與硬脫歐」兩個選項，既要自由進入歐盟單一市場又不准歐盟人員、貨物、資本和服務自由入英的「軟脫歐」，根本不被列入談判選項。

脫歐大臣戴維斯指出，英國政府必須說服歐盟，一個英歐「堅強的新夥伴關係」對歐盟有利，但他不會否認新的英歐協商將經歷一個「測試期」，若有必要，英國將與其他歐盟會員尋求新的暫時性協議。

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  • 英國媒體報導，首相梅伊屆時將宣布英國以「乾淨俐落」及「強硬」方式脫歐。（歐新社）

    英國媒體報導，首相梅伊屆時將宣布英國以「乾淨俐落」及「強硬」方式脫歐。（歐新社）

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