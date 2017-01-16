地中海又船難 106難民恐全喪命

2017-01-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際移民組織（International Organization for Migration）表示，一艘載有約一百一十名偷渡難民的船隻，十四日在利比亞外海翻覆沉沒，目前只有四名倖存者獲救，其他失蹤者恐怕凶多吉少，已發現八具屍體。義大利和法國出動海軍進行搜救，但情況恐不樂觀。

國際移民組織發言人迪吉雅科莫（Flavio di Giacomo）表示，據信可能有一百零六人罹難，海況「極端糟糕」。這艘船載運偷渡客從利比亞駛往義大利，企圖入境歐洲，但在利比亞外海約五十公里處遭遇風浪翻覆。法國海軍和兩艘貿易船隻正在協助救難，另有空中支援，目前仍不清楚難民的國籍。

義大利剛救起4船逾500難民

前一天，義大利海岸防衛隊才在地中海營救四艘船隻共五百五十名難民，其中一艘船由於過於擁擠，有兩人在船上被踩死。搭船從非洲前往歐洲的偷渡客，除逃離戰火的敘利亞、伊拉克難民外，還有非洲各國追求更好生活環境的經濟難民。

國際移民組織「失蹤移民計畫」人員布萊克（Julia Black）表示，地中海中部發生船難後，利比亞海岸通常可見屍體被沖上岸。據估計，二○一六年共有超過五千名難民葬身地中海，是難民死亡人數最高的一年。二○一七年的前兩週，已有十一人死亡或失蹤。若這次逾百名難民確定身亡，將創下今年的死亡人數新高。

歐盟邊防局（Frontex）數據顯示，去年穿越地中海前往義大利的移民共計十八萬人，創下歷史新高，其中多數來自奈及利亞等西非國家，佔去年移民人數最大宗，是二○一○年的十倍。

另一方面，自緬甸政府軍與東北部克欽邦獨立組織重新開戰以來，緬北邊境約四千名居民為逃避戰火，相繼逃入中國境內，但遭拒絕入境，大批難民被迫滯留在中緬邊境。緬甸果敢地區的知情人士表示，目前約有七千至八千人滯留在果敢地區與中國交界處，儘管有熱心人士為難民提供援助，但當地並未設置難民營。