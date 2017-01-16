地中海又船難 106難民恐全喪命
〔編譯陳正健／綜合報導〕國際移民組織（International Organization for Migration）表示，一艘載有約一百一十名偷渡難民的船隻，十四日在利比亞外海翻覆沉沒，目前只有四名倖存者獲救，其他失蹤者恐怕凶多吉少，已發現八具屍體。義大利和法國出動海軍進行搜救，但情況恐不樂觀。
國際移民組織發言人迪吉雅科莫（Flavio di Giacomo）表示，據信可能有一百零六人罹難，海況「極端糟糕」。這艘船載運偷渡客從利比亞駛往義大利，企圖入境歐洲，但在利比亞外海約五十公里處遭遇風浪翻覆。法國海軍和兩艘貿易船隻正在協助救難，另有空中支援，目前仍不清楚難民的國籍。
義大利剛救起4船逾500難民
前一天，義大利海岸防衛隊才在地中海營救四艘船隻共五百五十名難民，其中一艘船由於過於擁擠，有兩人在船上被踩死。搭船從非洲前往歐洲的偷渡客，除逃離戰火的敘利亞、伊拉克難民外，還有非洲各國追求更好生活環境的經濟難民。
國際移民組織「失蹤移民計畫」人員布萊克（Julia Black）表示，地中海中部發生船難後，利比亞海岸通常可見屍體被沖上岸。據估計，二○一六年共有超過五千名難民葬身地中海，是難民死亡人數最高的一年。二○一七年的前兩週，已有十一人死亡或失蹤。若這次逾百名難民確定身亡，將創下今年的死亡人數新高。
歐盟邊防局（Frontex）數據顯示，去年穿越地中海前往義大利的移民共計十八萬人，創下歷史新高，其中多數來自奈及利亞等西非國家，佔去年移民人數最大宗，是二○一○年的十倍。
另一方面，自緬甸政府軍與東北部克欽邦獨立組織重新開戰以來，緬北邊境約四千名居民為逃避戰火，相繼逃入中國境內，但遭拒絕入境，大批難民被迫滯留在中緬邊境。緬甸果敢地區的知情人士表示，目前約有七千至八千人滯留在果敢地區與中國交界處，儘管有熱心人士為難民提供援助，但當地並未設置難民營。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
- 英相將宣布硬脫歐 交換移民管控權
- 川普與英脫歐效應 數千人申請入籍最小國西蘭公國
- 本月第4起 巴西監獄暴動至少30死
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 墾丁24度暖呼呼 藍天白雲衝浪趣
- 蔡談年改 暗批馬不敢做
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 年前搶人 逾千職缺招手
- 高盛多位成員入閣 華爾街又成大贏家
- 投入寄養家庭 2家5姊妹獲表揚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung urges for scrutiny of KMT leader elections
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 東山以逸待勞 趕上8強列車
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 金門馬拉松》5000人「破風」而出 肯亞選手稱王封后
- 西濱快陸續貫通 新北到台南不到5小時
- 戰況緊繃 主帥紓壓各有法寶
- 今日高屏 空品預報為不良紅
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
- 〈品牌故事〉記取教訓 行銷手法脫胎換骨
- 北市府發言人「菜副手」扶正 劉奕霆2月真除
- 孫翠鳳轉職 成現代劇新鮮人
- 01/16 各報重點新聞一覽
- 〈愛肝加油站〉肝腫瘤須先確診 才能決定治療方式
- 聽郡守說南郭 童言童語老彰化
- 澳網上午開打盧彥勳打頭陣 今日賽事預告與轉播
- 花期晚逾2週 鸞山梅花還沒大開
- 拚連任》柯P「轉性」打組織戰 綠議員譏「下凡」
- 陳子智憶祖父：藝術永恆
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
- 貓拓／養
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
- 2個月來首跌 汽柴油各降3、4角
- 金甘蔗影展開鏡 12隊前進小琉球
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 行善義工送暖 助風災戶重建10屋
- 自由廣場》重點：誰可以每月加班54小時
- 桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
標題：地中海又船難 106難民恐全喪命
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email