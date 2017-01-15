遼寧號有缺陷 不適高強度作戰
2017-01-15
〔編譯茅毅／美聯社北京十四日電〕中國唯一的航空母艦「遼寧號」歷經三週訓練任務後已返航，對「遼寧號」這次出海所展現的戰力，美國智庫「戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）」認為，目前「遼寧號」存在若干缺陷，導致其還不適合進行「持續、高強度的作戰」。
ＣＳＩＳ最新報告指出，「遼寧號」比排水量十萬噸的美國海軍「尼米茲級」航艦小得多，且只能搭載廿四架固定翼飛機，反觀「尼米茲級」則可搭載五十五架。此外，儘管「遼寧號」艦上的殲十五（J-15）多用途戰機性能不錯，被稱為中國版的俄羅斯蘇愷卅三（Su-33），但J-15仍欠缺諸如美國F-35C等第五代戰機擁有的低可偵測性匿蹤技術。
ＣＳＩＳ還提到，「遼寧號」的蘇聯渦輪蒸氣動力裝置設計不佳且維修不易，很可能將其航速限制在將近廿節（約卅七公里），遠低於「尼米茲級」的卅節，意味著其航抵目標的所需時間較久，且在遭威脅時較難以撤離。此外，「遼寧號」的艦載機係從「滑躍」式甲板起飛，而非美國航艦所用的動力蒸氣彈射器，這使中國艦載機起飛時須耗更多燃料，且酬載也受限。至於在艦上人員及艦載機飛官的經驗上，「遼寧號」同樣遠不如美國航艦。
有鑑於以上缺點，「遼寧號」很可能將限於從事人道救援與救災任務、訓練和外交任務，並為維護北京的領土聲索而在南海巡航。不過，ＣＳＩＳ認為，「遼寧號」依然「代表提升中國投射海權能力的重要一步」，「其仍可透過種種區域與全球的任務，取得做為一個海軍外交工具的某種政治效能」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 遼寧號
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 翁禎翊／國道之夜
- 春節後 餐飲業恐有一波調漲
- 削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US lawmakers propose Taiwan travel legislation
- 創意浴衣路跑 超級「卡哇伊」
- 2OT揪心一年 泰山絕殺能仁復仇
- 自由廣場》當教育部與科技部通力推卸責任…
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 「毛毛蟲皮膚炎」 長像濕疹常被誤診
- 暖心街店募禮物 課輔童圓夢
- 澳網明開打 費爸復出搶勝
- 01/15 各報重點新聞一覽
- 皮紋天后直斷吳克群桃花旺
- 9月爆炸後 SpaceX成功恢復火箭發射
- 「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 賴清德送議員春聯 柯：那又怎樣
- 花見鹿谷冬筍吸客 櫻花招手
- 一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主
- 〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快
- 美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來
- 南向生力軍 新住民子女海外培力
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 「隱形女」秀婚戒 喜被「石頭人」套牢
- 烏日第3公墓 可望變公園
- 王滿嬌使壞爆紅 女兒受苦
- 3韓妹包小黃遊台 控運將下藥性侵
- 5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- 基隆蔣經國銅像遭潑紅漆 指白色恐怖元兇
- 富邦明開訓 估年前「薪」定
- 桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢
- 二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光
- 設計師帶入新元素 花蓮老店新氣象
- 時力2週年黨慶》黃國昌：2018送新世代進議會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遼寧號有缺陷 不適高強度作戰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分