遼寧號有缺陷 不適高強度作戰

2017-01-15

〔編譯茅毅／美聯社北京十四日電〕中國唯一的航空母艦「遼寧號」歷經三週訓練任務後已返航，對「遼寧號」這次出海所展現的戰力，美國智庫「戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）」認為，目前「遼寧號」存在若干缺陷，導致其還不適合進行「持續、高強度的作戰」。

ＣＳＩＳ最新報告指出，「遼寧號」比排水量十萬噸的美國海軍「尼米茲級」航艦小得多，且只能搭載廿四架固定翼飛機，反觀「尼米茲級」則可搭載五十五架。此外，儘管「遼寧號」艦上的殲十五（J-15）多用途戰機性能不錯，被稱為中國版的俄羅斯蘇愷卅三（Su-33），但J-15仍欠缺諸如美國F-35C等第五代戰機擁有的低可偵測性匿蹤技術。

ＣＳＩＳ還提到，「遼寧號」的蘇聯渦輪蒸氣動力裝置設計不佳且維修不易，很可能將其航速限制在將近廿節（約卅七公里），遠低於「尼米茲級」的卅節，意味著其航抵目標的所需時間較久，且在遭威脅時較難以撤離。此外，「遼寧號」的艦載機係從「滑躍」式甲板起飛，而非美國航艦所用的動力蒸氣彈射器，這使中國艦載機起飛時須耗更多燃料，且酬載也受限。至於在艦上人員及艦載機飛官的經驗上，「遼寧號」同樣遠不如美國航艦。

有鑑於以上缺點，「遼寧號」很可能將限於從事人道救援與救災任務、訓練和外交任務，並為維護北京的領土聲索而在南海巡航。不過，ＣＳＩＳ認為，「遼寧號」依然「代表提升中國投射海權能力的重要一步」，「其仍可透過種種區域與全球的任務，取得做為一個海軍外交工具的某種政治效能」。