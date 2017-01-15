習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭

2017-01-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平十五日中午將飛抵瑞士參加國際非營利組織「世界經濟論壇」（ＷＥＦ）年會，為了防範一九九九年當地西藏移民惹惱來訪的中國高官事件重演，瑞士首都伯恩執法當局十三日明令要求藏人示威須在習近平十五日抵達伯恩以前結束，且嚴格限制活動時間與範圍。對此，國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明，譴責瑞士當局嚴重挑戰民眾言論自由與集會權利。

瑞士境內目前有藏族移民逾六五○○人，是歐洲最大藏人社區。一九九九年，當時的中國國家主席江澤民訪瑞期間，示威藏人攀上瑞士首都伯恩高樓，面對聯邦議會亮出「自由西藏」標語，中國代表團也險遭蛋洗，所幸瑞士警方及時介入；但江澤民質疑瑞士領導者控制國家的能力，並指對方甘冒「失去一個好朋友」的風險。

總部設於瑞士的ＷＥＦ固定每年一月底舉行達佛斯論壇年會，今年訂十七至二十日召開，身為歷來首位受邀與會的中國國家主席，習近平十五日中午將降落瑞士第一大城蘇黎世，隨即轉往伯恩參加慶祝活動，並在十六日與瑞士官員會面，十七日再前往達佛斯擔任年會開幕致詞嘉賓。

當地藏人目前獲准十五日在伯恩市中心進行兩小時示威，但須在習近平抵達前結束，行動範圍還侷限於聯邦議會三個街區以外廣場。聯邦議會大廈則從十五日上午封鎖到隔日下午。伯恩官員自稱，他們在示威者利益與中國來賓安全考量間求得平衡做法；但當地藏族示威者坦言，他們不得不「妥協」，以免「瑞士政府因為我們的行為面臨難題」。