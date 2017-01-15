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國會廢除歐版健保 川普喝采

2017-01-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕歐巴馬卸任已進入倒數，其自豪的「可負擔照護法」（俗稱「歐版健保」）之存續岌岌可危，在共和黨聯邦眾議員的人數優勢下，聯邦眾院十三日通過一項議案，將啟動撤銷「歐版健保」的法定程序，共和黨的聯邦眾院議長萊恩矢言，川普政府上台百日內，將就其替代方案採取行動。

聯邦眾院以二二七票贊成、一九八票反對，表決通過指示相關委員會以廿七日前為目標，起草廢止二○一○年「可負擔照護法」的法律。儘管民主黨聯邦眾議員均未支持該提案，還有九位共和黨聯邦眾議員倒戈反對該議案，仍不敵共和黨在聯邦眾議院的壓倒性優勢，而聯邦參院十二日一早才以五十一票贊成、四十八票反對通過同樣議案。

藉十三日的表決，共和黨人士已開始履行其終結「歐版健保」的承諾，這同樣是候任總統川普的主要選舉支票。川普十三日上午所發的推文難掩其興奮之情，他先為國會推動廢除「歐版健保」喝采，並稱「『不可負擔（Unaffordable）照護法』很快將走入歷史」。眾院議長萊恩表示，「歐版健保」崩解中，「這項實驗已失敗，我們得在情況變得更糟前插手」。

「歐版健保」將「健康覆蓋率」擴大到全美約兩千萬無力負擔保險民眾，惟該計畫飽受保費調整、免賠額增加以及部分大保險公司從該制度中抽腿打擊。川普本週還曾催促國會議員以「基本上同步」的方式撤銷並找出替代方案。

聯邦參、眾兩院通過的上述決議，毋須總統同意，原因在於它屬於國會內部預算程序的一環。不過，一旦廢除「歐版健保」的立法完成起草時，兩院則須予以表決，且總統的簽署不可或缺。屆時，川普早已正式入主白宮，而他不斷呼籲國會盡快撤銷並取代民主黨的「歐版健保」計畫。

聯邦參院十二日通過決議時，同樣不見任何民主黨人士支持，凸顯今後幾年國會中的政黨對立程度將加劇。

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  • 美國總統歐巴馬還沒卸任，共和黨掌控的國會十三日已等不及拿其代表性政績「歐版健保」開刀。圖為社運人士十三日在紐約市川普大樓附近表達訴求，盼醫療照護能成為基本人權。（法新社）

    美國總統歐巴馬還沒卸任，共和黨掌控的國會十三日已等不及拿其代表性政績「歐版健保」開刀。圖為社運人士十三日在紐約市川普大樓附近表達訴求，盼醫療照護能成為基本人權。（法新社）

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