美對俄制裁 不排除取消

2017-01-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普十三日受訪表示，未來不排除取消美方針對俄羅斯的制裁，而準國家安全顧問弗林亦在同日被揭露，近幾週與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergei Kislyak）頻繁熱線，做法引起各方質疑。華盛頓郵報指出，雙方通話旨在促成川普團隊參與本月稍晚於哈薩克舉行的敘利亞問題和談，而此舉正意味美、俄關係在川普上任後有回溫跡象。

美國多家媒體十三日引述三個不具名消息來源表示，弗林近幾週數度與基斯利亞克熱線，上月廿九日甚至在一天內與對方通話五次。由於當時恰逢歐巴馬為懲罰俄國當局發動駭客干預美大選，針對俄方採取驅逐卅五名使節、關閉兩所情報據點等多項制裁措施之際，令各界聯想川普團隊是否就此事私下與俄方展開商議。

尤有甚者，俄國總統普廷在美方實施制裁後罕見地表示，俄方不會對美方以牙還牙，而川普又緊跟著大讚普廷的做法聰明，種種跡象皆讓人質疑，弗林是否透過基斯利亞克事先知會俄方，甚至給予俄方相關「承諾」，以緩和兩國緊張關係。路透指出，若實情如此，弗林恐違反一七九九年制定的「羅更法（Logan Act）」，該法禁止美國公民在未經授權的情況下，介入美國與爭端國家的關係。

對此，準白宮新聞發言人史派瑟證實，弗林和基斯利亞克確實在制裁宣布的前一日、即上月廿八日有過通話，旨在安排川普上任後與普廷通話事宜，並未討論制裁內容。同時，史派瑟也堅稱，準執政團隊與外國政府交流為尋常之事。消息來源之一認為，俄方外交人員與川普團隊成員通話，是想了解川普團隊對歐巴馬實施制裁的想法，本質上不奇怪、也沒犯錯。美國國務院發言人唐納亦認同上述說法，指稱該院並未發現其中的不妥之處。

美聯社分析，弗林近期與基斯利亞克的頻繁接觸，暗示川普團隊已經開始為與俄國重修舊好鋪路。川普十三日接受《華爾街日報》專訪也透露，若俄方未來在打擊恐怖主義等各方面協助美方，他上任後也不排除解除對俄國的制裁，而這席話也被解讀為川普正逐步實現與俄交好的競選諾言。

另一方面，華盛頓郵報指出，基斯利亞克透過與弗林接觸，跳過歐巴馬政府、直接邀請川普團隊，參與預計於本月廿三日、即川普上任後三天，在哈薩克首都阿斯塔納舉行的敘利亞和平會談。報導指出，俄羅斯與土耳其上月首度在美方缺席的情況下，聯手促成敘國停火，若川普團隊接受俄方邀請參與推動敘國和平進程，將是美、俄合作關係取得突破的一大跡象。