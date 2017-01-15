剛出生就被抱走 18歲才知老媽是綁匪

2017-01-15

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國佛羅里達州13日宣佈偵破一宗幾乎可稱完美犯罪的竊嬰案，犯嫌竟將竊來的女嬰視為己出養大，如今已是18歲的健康少女。

1998年，佛州傑克森維爾市醫院的新生嬰兒莫布里（Kamiyah Mobley）被偽裝親戚、時年33歲的威廉斯（Gloria Williams）抱走。案發時小女嬰僅出生8小時，警方因此沒有足資信賴的相片來辦案，案件通告只能模糊寫著「臍帶疝氣、臀部有蒙古斑」等稱不上特徵的「特徵」。唯一稱得上證據的只有畫質很差的醫院監視器畫面。

小女嬰母親珊娜拉．莫布里（Shanara Mobley）於醫院與威廉斯結識，威廉斯讓醫院職員認為她是護理師，也是莫布里家親人，小莫布里出生當天一離開嬰兒室，威廉斯抱著女嬰向珊娜拉說小女嬰有點燒，要為她處理，20分鐘後回來，但從此杳無蹤跡。警方懸賞25萬美元，18年來毫無線索。

見媽媽被移送 隔鐵窗哭喊

然而數個月前，18年來都以曼尼戈（Alexis Manigo）這個名字長大的少女忽然「起疑」她是被綁來的。警方表示不便說明她起疑原因。之後「全美失蹤與被剝削兒童中心（NCMEC）」表示接獲線報後聯繫上傑克森維爾市，提供小莫布里的DNA樣本相驗，真相終於大白。

原生家庭18年來沒有放棄。母親珊娜拉每年都為小莫布里過生日，「天天醒來都想著我的孩子不知在世界哪個角落，杳無音訊，壓力好大好大。」警方逮捕威廉斯，將她移送傑克森維爾市的那刻，莫布里對威廉斯真情流露，隔著鐵窗哭叫「媽媽」！

威廉斯在南卡羅萊納州醫院任護理師、非營利組織「仁人家園」志工、也在教會服務。