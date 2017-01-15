大選不做民調 法大報投入深度報導

2017-01-15

脫歐、川普勝選 民調失準挨批

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／14日報導〕法國大報《巴黎人報（Le Parisien）》年初正式宣布不在今年的總統選舉期間做民意調查，轉而將資源投入更深入的報導，成為全球第一個放棄支持並報導民調的媒體先鋒，引起各界的廣泛討論，但部分對「民調文化」反感的法國政治人則公開表示歡迎，如最被看好能贏得總統大選的右派總統候選人費雍（Francois Fillon）。費雍在幾個月之前才被民調看衰，認為沒有出頭機會。

過去數十年來媒體仰仗民調預測大選趨勢蔚成風氣，但去年民調在預測英國脫歐公投、川普當選美國總統、費雍贏得法國右翼政黨共和黨初選等全慘遭滑鐵盧，可信度遭到嚴重質疑。《巴黎人報》總編輯埃爾布伊（Stephane Albouy）說，批評者認為新聞業脫離現實，這種指控報社應該聆聽。

《巴黎人報》編輯團在近半年的激烈爭辯後，終於決定不再報導民調。該報指出，近來的選舉顯示民調完全喪失預測的功能，報社因此決定不再援引民調機構的調查結果，也不再委託民調機構做大選調查，也就是今年法國總統大選的新聞都將根據該報記者的自家調查做報導。埃爾布伊向法國國際廣播電台（France Inter）表示，該團隊決定回歸其專業核心，也就是實地報導新聞，不再引用民調數據。

助意見形成 法媒不跟進

不過，不少法國媒體也對《巴黎人報》的決定不以為然。批評者指出，民調已是法國政治傳統的一部分，也有助於選民形成意見；選民會參考民調，而非依照民調投票，因此才會常出現策略性投票現象，這些都是民主的一部分。

法國總統大選在即，左翼社會黨7名總統候選人的首次初選辯論在12日由法國多家媒體電視直播。除前總理瓦爾之外，全都批評已宣佈放棄競選連任的總統歐蘭德的政策失敗。從法國電視一台TF1的收視率僅380萬，遠低於去年10月13日右翼初選首次辯論會的560萬看來，民心似乎更關心宣佈超脫左右、獨立參選的社會黨前經濟部長馬卡龍（Emmanuel Macron）。馬卡龍氣勢讓四、五月兩輪投票的法國總統大選選情更陷迷離，媒體與民調預測總統大選最後將由費雍與極右派「民族陣線」領袖瑪琳．勒班對決之局面，似乎將被馬卡龍打破。