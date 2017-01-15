大選不做民調 法大報投入深度報導
脫歐、川普勝選 民調失準挨批
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／14日報導〕法國大報《巴黎人報（Le Parisien）》年初正式宣布不在今年的總統選舉期間做民意調查，轉而將資源投入更深入的報導，成為全球第一個放棄支持並報導民調的媒體先鋒，引起各界的廣泛討論，但部分對「民調文化」反感的法國政治人則公開表示歡迎，如最被看好能贏得總統大選的右派總統候選人費雍（Francois Fillon）。費雍在幾個月之前才被民調看衰，認為沒有出頭機會。
過去數十年來媒體仰仗民調預測大選趨勢蔚成風氣，但去年民調在預測英國脫歐公投、川普當選美國總統、費雍贏得法國右翼政黨共和黨初選等全慘遭滑鐵盧，可信度遭到嚴重質疑。《巴黎人報》總編輯埃爾布伊（Stephane Albouy）說，批評者認為新聞業脫離現實，這種指控報社應該聆聽。
《巴黎人報》編輯團在近半年的激烈爭辯後，終於決定不再報導民調。該報指出，近來的選舉顯示民調完全喪失預測的功能，報社因此決定不再援引民調機構的調查結果，也不再委託民調機構做大選調查，也就是今年法國總統大選的新聞都將根據該報記者的自家調查做報導。埃爾布伊向法國國際廣播電台（France Inter）表示，該團隊決定回歸其專業核心，也就是實地報導新聞，不再引用民調數據。
助意見形成 法媒不跟進
不過，不少法國媒體也對《巴黎人報》的決定不以為然。批評者指出，民調已是法國政治傳統的一部分，也有助於選民形成意見；選民會參考民調，而非依照民調投票，因此才會常出現策略性投票現象，這些都是民主的一部分。
法國總統大選在即，左翼社會黨7名總統候選人的首次初選辯論在12日由法國多家媒體電視直播。除前總理瓦爾之外，全都批評已宣佈放棄競選連任的總統歐蘭德的政策失敗。從法國電視一台TF1的收視率僅380萬，遠低於去年10月13日右翼初選首次辯論會的560萬看來，民心似乎更關心宣佈超脫左右、獨立參選的社會黨前經濟部長馬卡龍（Emmanuel Macron）。馬卡龍氣勢讓四、五月兩輪投票的法國總統大選選情更陷迷離，媒體與民調預測總統大選最後將由費雍與極右派「民族陣線」領袖瑪琳．勒班對決之局面，似乎將被馬卡龍打破。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 翁禎翊／國道之夜
- 春節後 餐飲業恐有一波調漲
- 削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US lawmakers propose Taiwan travel legislation
- 創意浴衣路跑 超級「卡哇伊」
- 2OT揪心一年 泰山絕殺能仁復仇
- 自由廣場》當教育部與科技部通力推卸責任…
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 「毛毛蟲皮膚炎」 長像濕疹常被誤診
- 暖心街店募禮物 課輔童圓夢
- 澳網明開打 費爸復出搶勝
- 01/15 各報重點新聞一覽
- 皮紋天后直斷吳克群桃花旺
- 9月爆炸後 SpaceX成功恢復火箭發射
- 「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
- 新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
- 賴清德送議員春聯 柯：那又怎樣
- 花見鹿谷冬筍吸客 櫻花招手
- 一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主
- 〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快
- 美式訓練豐收 恰恰「整套」打包帶回來
- 南向生力軍 新住民子女海外培力
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 「隱形女」秀婚戒 喜被「石頭人」套牢
- 烏日第3公墓 可望變公園
- 王滿嬌使壞爆紅 女兒受苦
- 3韓妹包小黃遊台 控運將下藥性侵
- 5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- 基隆蔣經國銅像遭潑紅漆 指白色恐怖元兇
- 富邦明開訓 估年前「薪」定
- 桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢
- 二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光
- 設計師帶入新元素 花蓮老店新氣象
- 時力2週年黨慶》黃國昌：2018送新世代進議會
標題：大選不做民調 法大報投入深度報導
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email