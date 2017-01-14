就職大典將舉行 川普募得九千多萬美元
〔編譯茅毅／美聯社華府十三日電〕川普的就職大典即將舉行，其「總統就職委員會」迄今已為這場典禮募得創紀錄的九千多萬美元（約廿八‧六億台幣）私人捐款，遠多於歐巴馬兩個任期的就職委員會募款。
歐巴馬的就職委員會二○○九年募得款項為五千五百萬美元，二○一三年的募款金額則有四千三百萬，且其第一任就職大典結束後還有些許結餘。儘管川普為其就職大典所募捐款創歷任美國總統新高，但他卻以不鋪張為目標。該典禮的首席策劃人巴拉克（Tom Barrack）本週說，川普團隊不希望氣氛搞得跟馬戲團一樣，偏好展現更多「開始幹活」的心情。
川普的就職委員會始終不願就如何花費這筆鉅款透露細節，歐巴馬一三年就職典禮的執行長兼○九年大典的幕僚長柯瑞根（Steve Kerrigan）認為，一場就職大典就募了九千萬美元，這數字實在誇張。他說，「我無法想像他們將要如何花那筆錢，也想不透他們為何還要繼續募款」，「我們策劃過我國史上兩場最大規模的就職典禮，都沒花到快那樣」。川普本週承諾，典禮當天將會是「賓客盈門」、「非常、非常棒的日子」。
美聯社報導，川普將舉行三場就職舞會，而歐巴馬○九年時辦了十場就職舞會，川普團隊還希望就職遊行時間九十分鐘即可，而美國史上總統就職遊行時間最長的係一九五三年艾森豪第一個任期，超過四個半小時，共七十三個樂隊和五十九輛花車參與。
相較於歐巴馬就職典禮上的眾星雲集，川普的就職委員會到現在仍請不到Ａ咖明星，已宣布的演藝人員名單有美聲天使小賈姬（Jackie Evancho）、「摩門教大會堂唱詩班（Mormon Tabernacle Choir）」及「無線電城火箭女郎（Radio City Rockettes）」。
在川普就職後，其「總統就職委員會」須於九十天內揭露這九千多萬美元的捐款人身分，在已知的企業捐款中，「波音（Boeing）」捐了一百萬美元，「雪佛龍（Chevron）」捐了五十萬美元。私人的美國「陽光基金會（Sunlight Foundation）副主任霍華德（Alex Howard）指出，對於想捐款且對新總統有影響力的企業和個人來說，川普的就職委員會是一個重要媒介。
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