美將阻中在南海造島 菲外長：去做吧！
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國務卿提名人提勒森十二日表示，將阻止中國進入其在南海建造的人工島礁，對此，菲律賓外交部長雅賽十三日受訪表示，「讓他們做吧！」他發表此言時，正值日本首相安倍晉三訪問菲國，根據日本共同社報導，安倍與菲律賓總統杜特蒂一致認為，應依據國際法解決中國謀求基地軍事化的南海問題。
提勒森十一日指出，美國必須給中國明確訊息：其在南海的造島行為必須停止，也必須遏阻其前往相關島礁。翌日，川普欽點的國防部長馬提斯說，俄國、中國與伊斯蘭恐怖組織是二戰以來，世界秩序的最大挑戰，並敦促國會解除妨礙軍事戰備的支出上限。衛星影像顯示，中國在七個南海暗礁填海造陸，並部署防空、反飛彈等軍事設施。
提勒森的言論引發中國反彈，中國官媒環球時報十三日警告，美國必須在南海「發動大規模戰爭」，才能制止中國進入相關島嶼。該媒體說：「提勒森若想逼迫一個核子強權撤離自己的領土，他最好趕快鑽研核子強權戰略。」
至於即將卸任的美國國務卿凱瑞，十三日在訪問越南並於胡志明市發表演說時，強調他相信美國新政府會和歐巴馬政府一樣，在亞洲政策堅持和平原則。
希冀改善與北京關係的菲律賓，對這起爭端態度頗令人玩味。雅賽在接受電視訪問時說：「美國說將制止中國從事這類行為。如果他們想這麼做，他們會有武力去做，就讓他們做吧！」
日本在東海也與中國發生主權爭議，日本首相安倍晉三十二日展開為期兩天的菲律賓訪問，翌日他受邀前往菲律賓總統杜特蒂在家鄉達沃的住所，成為首位訪問達沃的外國元首。他對菲律賓領袖在南海仲裁案後，致力改善與北京的關係表示歡迎。安倍說，南海主權爭議直接關乎區域和平，引發國際社會關切。
安倍承諾投資菲國87億美
相關行程安排顯示杜特蒂亟欲打造與安倍的私人關係。安倍則承諾提供八十七億美元的商業機會與私人投資。杜特蒂並向安倍提及美菲同盟的重要性，也表示願意和中國就南海問題直接對話，依據國際法和平解決爭議。
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