歐巴馬廢庇護古巴非法移民專法

2017-01-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將於下週卸任的美國總統歐巴馬十二日宣布，美方即日起終止逾五十年來允許古巴非法移民留在美國的政策和法令，美方今後將對各國移民一視同仁，不再特別寬容古巴移民。這項政策雖招致古巴人民罵聲，但受到古巴政府推崇，認為將是「提升雙方關係的重要一步」。

美國政府一九六六年制定的「古巴調整法（Cuban Adjustment Act）」，准許為逃離古巴共產主義統治而非法入境美國的古巴民眾，僅須在美停留一年即可取得永久居留權。前總統柯林頓於一九九五年修訂該法，規定偷渡的古巴民眾若在海上被執法人員攔截，將予以遣返，但若能踏上美國領土，則可依法成為合法公民，令該政策被稱為「濕腳、乾腳（wet foot, dry foot）」法。

美國這項政策長久以來招致古巴政府不滿，批評該法使古巴人口流失，也令人民持續鋌而走險。任內致力改善美、古關係的歐巴馬十二日宣布，經過與古巴政府數月磋商，決定即刻起廢止這項特殊法條。歐巴馬指出，美方之所以選擇無預警執行這項措施，是為防範成千上萬古巴人民，為趕在法令生效前冒險渡海而不幸喪命。

古巴政府對於美方新政表示高度推崇，稱這有助於確保「正常、安全、秩序井然的移民行為」，得以遏阻人口走私、冒險渡海等情況，等同移除移民危機的未爆彈。

美國自二○一四年與古巴關係正常化以來，古巴人民即預期該政策可能被取消，因此去年及前年抵達美國的人數皆大幅上升。歐巴馬突然終止該政策，令古巴人民錯愕不已。邁阿密哈瓦那社區的蓋西亞指出：「古巴專制政權仍未下台，為什麼要停止拯救人們性命的政策？」古巴裔共和黨籍參議員魯比歐則稱，該政策為歐巴馬失敗的古巴政策的其中一環，還表示即將上任的川普團隊，應該推翻歐巴馬的行政命令，恢復對古巴人民的政治庇護。