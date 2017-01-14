護金主 反遭抵制 川普籲買L.L.Bean商品竟多中國製
2017-01-14
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普十二日推文，呼籲民眾購買美國知名零售品牌「L.L.Bean」，該企業創辦人的孫女琳達．比恩（Linda Bean）正是川普的金主，也因為支持川普連累企業產品受到抵制。爭議的是，川普選前揚言要讓流失至中國等國家的百萬工作回到美國，但「L.L.Bean」的許多產品卻是中國製造，令人質疑他的雙重標準。
川普在「推特」上表示：「感謝琳達．比恩的大力支持與鼓勵。人們現在會更支持妳。請買『L.L.Bean』。」此文一出，部份川普支持者留言說要響應購買。
但反川普網站「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）隨後將「L.L.Bean」七十項以上的商品列入抵制名單，揚言除非該企業與琳達．比恩切割才肯罷手。該網站旨在呼籲美國人杯葛川普家族公司、及其有關企業的產品。
對此，琳達．比恩表示，這項抵制是對她的「霸凌」，受害者是公司員工，她不會向董事會辭職；外界對她是「雙重標準」，她的表親四年前曾經捐贈更多錢給美國總統歐巴馬，卻未引起反彈。
不過，一九一二年在美國緬因州創立至今的「L.L.Bean」卻與琳達．比恩保持距離，稱她僅是董事會十名成員其中之一，其三十萬美元的捐獻屬個人行為，不代表公司立場，並強調抵制是種「誤導」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 只因數值超過500 「在意空氣」APP遭中國警告
- 幼兒園老師超兇狠 重摔狠踹聾啞學童…
- 做公益 英國男星拍賣自己的情人節
- 挖川普召妓 初選對手傑伯．布希是幕後雇主？
- 閨密門醜聞》逮不逮三星少東 韓檢最快今決定
網友回應
熱門新聞
- 柯P這個想法 姚立明覺得很不健康
- 台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
- 邵雨薇婚紗曝光 張立昂人在哪裡!
- 排糖藥 腎功能不佳者不適用
- 瓜地馬拉國會演說 蔡英文：台灣堅定走向世界
- 防春節塞車 楊梅移交流道附近公車牌
- 挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯
- 老人、癌友、自體免疫疾病患者 小心「皮蛇」纏身
- 李恩不貪功 在台銀尋解放
- 中國頻打文宣戰 李大維：別跟著環球時報起舞
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 總預算刪240億 18日表決戰
- 旗山、杉林農會 戰況激烈
- BY2扭21吋水蛇腰 桃花快來喲
- 可用血剩5.7天 年前拚6.2萬袋
- 小甜甜開腿甩奶 身援王少偉
- 台東促銷農漁產 屏東年貨街稽查
- 中國去年出口減7.7％ 8年來最差
- 三分球旋風 颳進HBL 能仁叱吒12強
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- 偷電五花八門 被逮到得不償失
- 神全評美日球風︰哪種都好 擇一貫徹最重要
- 中國京奧3金被追回 陳葦綾將遞補金牌
- 出席川普就職 台灣郵票當伴手禮
- 社論》戶外大晴天 屋內連夜雨
- 鄭景益︰翻譯到位 洋教練才能見效
- 01/14 各報重點新聞一覽
- 小英與薩國總統會談 獲頒金質大十字勳章
- 李佳薇見分身 感動噴淚 師姊Jolin送造型翻糖蛋糕打氣
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 呼應川普 鴻海、夏普擬在美設LCD廠
- 徐亨下麵功力 老婆讚不絕口
- 自由談》何必提供反改革者武器？
- 復建逾九成 仁德206災戶迎「起家」
- 紫光入股力成 宣告破局
- 中國再干預 傳禁人民幣跨境支付
- 迪化年貨街稽查 30家違規
- 拆彈少年與死神共枕 倦臥地雷旁
- 蓮霧缺貨 20年首見林邊農會春節打烊
- 學長揪學弟！詐騙車手集團半數來自同校
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：護金主 反遭抵制 川普籲買L.L.Bean商品竟多中國製
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分