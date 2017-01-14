護金主 反遭抵制 川普籲買L.L.Bean商品竟多中國製

2017-01-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普十二日推文，呼籲民眾購買美國知名零售品牌「L.L.Bean」，該企業創辦人的孫女琳達．比恩（Linda Bean）正是川普的金主，也因為支持川普連累企業產品受到抵制。爭議的是，川普選前揚言要讓流失至中國等國家的百萬工作回到美國，但「L.L.Bean」的許多產品卻是中國製造，令人質疑他的雙重標準。

川普在「推特」上表示：「感謝琳達．比恩的大力支持與鼓勵。人們現在會更支持妳。請買『L.L.Bean』。」此文一出，部份川普支持者留言說要響應購買。

但反川普網站「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）隨後將「L.L.Bean」七十項以上的商品列入抵制名單，揚言除非該企業與琳達．比恩切割才肯罷手。該網站旨在呼籲美國人杯葛川普家族公司、及其有關企業的產品。

對此，琳達．比恩表示，這項抵制是對她的「霸凌」，受害者是公司員工，她不會向董事會辭職；外界對她是「雙重標準」，她的表親四年前曾經捐贈更多錢給美國總統歐巴馬，卻未引起反彈。

不過，一九一二年在美國緬因州創立至今的「L.L.Bean」卻與琳達．比恩保持距離，稱她僅是董事會十名成員其中之一，其三十萬美元的捐獻屬個人行為，不代表公司立場，並強調抵制是種「誤導」。