挖川普召妓 初選對手傑伯．布希是幕後雇主？
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國候任總統川普獲俄羅斯政府扶植至少五年且在當地召妓而成俄國把柄的「機密」，儘管當事人矢口否認，但除了執筆人疑是聲譽良好的英國軍情六處（ＭＩ６）前情報官員史蒂爾，現傳出雇他刺探川普底細者，正是去年和川普火併共和黨提名資格的佛羅里達州前州長傑伯．布希，且據悉英國政府早就掌握整份敏感文件。
眼見風波愈演愈烈，川普十三日上推特批共和、民主兩黨政敵做「假新聞」，「一切純屬捏造」，「俄國都說沒事了」，相信未來絕對也拿不出證明。對於美國司法部決定調查聯邦調查局局長柯米在「電郵門」案的處置，他也為柯米出頭，再度砲轟落選的民主黨候選人希拉蕊「如地獄般罪惡」，譏諷她的追隨者對聯邦調查局語多抱怨實在莫名其妙。
在英國廣播公司（ＢＢＣ）十一日點名傑伯．布希是史蒂爾的雇主後，布希十二日透過發言人矢口否認。至於民主黨方面是誰出錢，目前媒體均無報導。
據英國《獨立報》十二日獨家披露，一九九五年至二○○○年曾駐俄的英國前大使安德魯．伍德（Andrew Wood）親口證實，去年十一月初川普勝選，他當月十八至二十日在加拿大參與「哈利法克斯國際安全論壇」遇到美國共和黨籍聯邦參議員麥肯，對方竟就史蒂爾整理的文件內容諮詢他，以確定川普真有召妓影音遭俄國勒索而共謀贏得美國總統大選的消息。
雙方也談到俄國駭客試圖操縱美國總統選舉結果一事。伍德指出，麥肯早從別處得到證明，但沒提調查打算；而他只是認為，若茲事體大，就該明察。然而，憂心忡忡的麥肯返國後立刻把相關資訊轉給柯米。伍德強調，他沒有也沒看過這份機密文件，但他的確認識史蒂爾，也肯定他是個極專業且做事徹頭徹尾的人。
《獨立報》另爆料，整份文件曝光前，史蒂爾早把川普秘密告訴英國各情報當局，以便英國首相梅伊與外相強森等閣員掌握事態。俄國駐英國倫敦大使館十二日透過推特批判MI6與俄國、川普作對，另指ＭＩ６情報官員永無退役之日，史蒂爾其實還是ＭＩ６一員。
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