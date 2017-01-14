準內閣首長 與川普大唱反調
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕「美國不應虐囚、美墨邊界築牆沒有作用、全面禁止穆斯林入境是錯的、氣候變遷是威脅」。這些出自美國內閣首長提名人的陳述顯示，幾乎在每個重大政策上，這些將接掌政府最重要部門的官員立場與候任總統川普迥異，國安尤然，準國防部長馬提斯直言，俄國是美國的主要威脅，他對與俄國總統普廷的合作抱持「非常少的期待」，他說，「雙方可合作的領域越來越少，越來越多的領域是我們必須抗俄」。
準國防部長︰俄是主要威脅 必須抗俄
雖然候任白宮發言人史派瑟強調，政策仍是川普說了算，「最終，他們都將推展川普議程以及川普願景」。但美國《紐約時報》引用聯邦參議員科林斯的說法指出，川普與內閣首長提名人間的巨大鴻溝實屬罕見。
陸戰隊退休將領馬提斯十二日在參院舉行的任命聽證會上表示，現代世界的秩序正面臨二次世界大戰以來最嚴峻的挑戰，「這些挑戰來自俄國、恐怖組織以及中國在南海的作為」。他說：「我認為現在最重要的是認清什麼是與普廷打交道的現實，以及認清他試圖粉碎北約聯盟。」
馬提斯也表示，伊朗核子協議雖不完美，但仍應加以支持，他說，「美國既然給出承諾，就必須兌現」，川普曾嘲諷旨在中止德黑蘭核子計畫，並解除其經濟制裁的該協議是「史上最愚蠢的協議」。
對普廷戒慎以對的還包括準國務卿提勒森，十一日他在參院上說，普廷是國際與區域威脅，應以「相稱的武力展現」與之抗衡。他也強調，美國對北約的承諾是「不可侵犯的」，他不認同川普之前有關日本應準備獲取核武的言論，他也反對禁止穆斯林移民。提勒森也強調，他支持美國繼續就氣候變遷威脅進行對話，成為巴黎氣候變遷協議的成員。川普上月表示，他對該協議「態度開放」，去年五月他承諾「廢除巴黎氣候協議，對聯合國全球暖化計畫停止付費」。
準國土安全部長︰美墨間築牆沒效用
川普最大的選舉承諾之一是在美墨之間「建造一道巨大、美麗的厚牆」，被他欽點為國土安全部長的海軍陸戰隊退休將領凱利十日表示，「物質的障礙不會發生效用」。
對於川普一直抱持懷疑態度的俄國介入大選情資，中情局局長被提名人龐皮歐強調，美國情報機構針對俄國介入大選的分析報告十分完整，他接受報告結論，將來出任中情局長後，會強力追查情報。
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