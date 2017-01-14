大腦植入殘暴開關 老鼠變殺手

2017-01-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據國際科學期刊《細胞》（Cell）12日公佈的最新研究，美國研究團隊使用一種名為「光遺傳學」（optogenetics）的技術，可藉由刺激溫和老鼠的大腦，使牠們變成殘忍的「冷血殺手」，無情狙殺獵物。

美國耶魯大學等學校聯合進行研究，使用可植入腦部的裝置，以藍光雷射刺激實驗室老鼠腦內杏仁核的神經元；杏仁核掌管恐懼和愉悅等情緒，以及動作和生存本能。

實驗顯示，關掉雷射時，老鼠大多冷靜，時而在籠內亂竄，看到獵物和玩具時會避開。然而，在開啟雷射後，老鼠變得兇猛異常，籠中的蟋蟀遭到攻擊和斷首，類似獵物玩具也遭致命撕咬。

這種技術稱為「光遺傳學」，用於實驗以恢復人類癱瘓的肌肉運動，以及治療癲癇和帕金森氏症。研究發現，老鼠杏仁核內有兩個不同的路徑，可藉由刺激改變牠們的行為，一個能觸發牠們追捕獵物，另一個則是引發牠們咬食和殺戮。

主導研究的學者阿若尤（Ivan de Araujo）指出，他們可使老鼠成為更有效率的獵食者，在更短時間內捕捉並狙殺獵物。更令人震驚的是，老鼠本來害怕他們製作的一隻塑膠昆蟲，但受刺激後把它當作獵物。

不過，阿若尤否認該研究會擴張成人類實驗，創造更好的戰士或老鼠殺手。他說，「光遺傳學」並無軍事上的應用，實驗中的老鼠不會攻擊同類，亦未咬食自身無法咀嚼的動物。牠們只對其他動物有更具侵略性的行為。

阿若尤強調，研究人員揭露未知腦部區域對於肌肉活動的直接關係。他預期該研究將有助了解運動神經元疾病，及咀嚼和吞咽的退化。