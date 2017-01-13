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金正恩胞妹金與正 列美國制裁名單

2017-01-13

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對國務院向國會提交的北韓侵害人權狀況報告，美國財政部十一日宣布，將北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨宣傳鼓動部副部長金與正、國家安全保衛部長金元弘等七人，以及國家計劃委員會、勞動省列入制裁名單。南韓外交部十二日對此表示歡迎。

去年七月，美國財政部已將金正恩與其他十四名北韓官員、八個政府機構列入制裁名單，內容包括禁止進入美國、凍結其美國資產等。

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  • 圖為北韓中央通信社二○一五年三月十二日發布的照片，顯示金與正（左二）陪同金正恩巡視人民軍部隊。（歐新社檔案照）

    圖為北韓中央通信社二○一五年三月十二日發布的照片，顯示金與正（左二）陪同金正恩巡視人民軍部隊。（歐新社檔案照）

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