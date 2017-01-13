金正恩胞妹金與正 列美國制裁名單
2017-01-13
〔國際新聞中心／綜合報導〕針對國務院向國會提交的北韓侵害人權狀況報告，美國財政部十一日宣布，將北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨宣傳鼓動部副部長金與正、國家安全保衛部長金元弘等七人，以及國家計劃委員會、勞動省列入制裁名單。南韓外交部十二日對此表示歡迎。
去年七月，美國財政部已將金正恩與其他十四名北韓官員、八個政府機構列入制裁名單，內容包括禁止進入美國、凍結其美國資產等。
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