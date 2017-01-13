監控北韓長程飛彈 美部署海上雷達
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十二日報導，美國國防部官員透露，為持續監視北韓近期可能發射長程飛彈的動向，已部署高科技的海基Ｘ頻雷達（SB-X1）。這種雷達可追蹤長程飛彈的發射並提供關鍵參數，這也是美軍首度針對平壤揚言可能發射洲際彈道飛彈的說法做回應。
該海基雷達的母港位於夏威夷，此前為監視北韓飛彈動向，就已幾度部署。SB-X1雷達通常駐防在夏威夷北方，並部署在夏威夷與阿拉斯加的中間，做為追蹤北韓可能以阿拉斯加、關島或美國西岸為目標發射飛彈的最佳觀測點。除該高科技雷達外，還有其他設備正監視朝鮮半島活動，惟該官員對此不願詳述。路透報導，該雷達已於九日駛離，預計一月下旬到達夏威夷北方約三二一八公里的目的地。
美國國防部官員強調，若北韓發射的洲際彈道飛彈未對美國造成威脅，或許就不會動用飛彈防禦系統加以擊落。國防部長卡特十日表示，一旦平壤的飛彈造成威脅，那就會被攔截；若非威脅，美方未必會攔截，這麼做可能對美國更有利，因為可以節省美國的攔截器，同時又蒐集飛彈的情報、參數。而SB-X1將可強化美國蒐集飛彈參數類型的能力。
北韓領袖金正恩甫宣稱，其洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）的試射已進入最後階段。但美國官員仍不認為，北韓已精熟ＩＣＢＭ重返大氣層所需技術。
在此同時，南韓國防部十一日發表《二○一六年國防白皮書》，彙整南韓與美國對北韓軍事能力的最新評估。針對北韓透過再處理廢燃料棒獲取的鈽持有量，指出自八年前評估的四十幾公斤增加到五十幾公斤，可製造約十枚核彈。白皮書還說，北韓「高濃縮鈾項目和核武小型化能力也達到相當高的水準」，但未給出客觀資料。
此外，白皮書指出，北韓尚未具備發展射程可達美國的ＩＣＢＭ的技術，但首次確認北韓已實戰部署射程一千公里的「飛毛腿-ER」飛彈，可打擊兩韓停戰線的平澤美軍基地。
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標題：監控北韓長程飛彈 美部署海上雷達
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