《川普性癖資料疑雲延燒》俄製「汙點資料」 歐洲各國剉咧等
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國媒體披露俄羅斯蓄意拉攏美國總統當選人川普，並可能掌握他個人在俄國涉及不堪性活動的影片，不僅在川普即將就任前夕引發軒然大波，也使俄國當局長期以來對付政治對手和異議份子的手段，即「汙點資料」（kompromat，俄文「компромат」）再次受到關注。
компромат是由俄文「敗壞名聲的」（компрометирующий）和「資料」（материал）組合而成，意指各類可用來攻擊或抹黑對手，或用來恫嚇使其臣服、確保忠誠的「汙點資料」，通常是見不得光的性愛影片或相關錄音。儘管俄國當局否認蒐集川普的汙點資料，指稱此為企圖破壞美俄關係的陰謀，但華爾街日報和紐約時報指出，汙點資料在俄國早已司空見慣，這項「傳統」甚至可回溯至蘇聯時期，當時政商界重要人物都被「建檔」。
汙點資料為俄「傳統」 可回溯至蘇聯時期
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，前英國駐俄國大使布倫頓（Tony Brenton）指出，汙點資料是俄國政壇「做事的方法之一」，情報機構針對某些人蒐集汙點資料，然後視情況加以運用。這種手段使用之廣泛，讓外國外交官派駐俄國時都會接獲警告，必須小心防範。與普廷當局唱反調的政治人物，或威脅當局利益的商界人士、異議份子，更是汙點資料絕對不會放過的黑名單。
去年三月，距離俄國國會大選不到半年，當局控制的電視台播出一捲影像模糊的性愛錄影帶，影片主角是反對普廷的前俄國總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）。卡西亞諾夫原本被外界視為足以挑戰普廷的黑馬，可能領導反對黨在明年總統大選時問鼎克里姆林宮，但這捲錄影帶讓卡西亞諾夫所屬政黨分裂，此後他的聲勢便一路下墜。
在蘇聯時代，國家安全委員會（ＫＧＢ）收集汙點資料自然不在話下，俄國總統普廷早年便曾任職ＫＧＢ。直至今日，所有情治機構都仍維持蒐集汙點資料的傳統，此舉已成俄國政治文化的一部分。儘管俄方矢口否認曾在川普二○一三年為舉辦環球小姐選美賽而造訪莫斯科時蒐集他的汙點資料，但英國皇家聯合服務研究所國際安全研究主任艾爾（Jonathan Eyal）認為，俄國情治機構沒趁機蒐集川普的汙點資料，才不可思議。
俄將繼續破壞歐洲安定 可能介入德國選舉
對於俄羅斯以駭客攻擊、製造假新聞或汙點資料干預他國選舉的作為，今年也將舉行大選的德國、荷蘭、法國等歐洲國家，都對類似事件重演感到憂心忡忡。俄國政治社會學者艾德曼（Igor Eidman）就向德國媒體「焦點線上」（Focus Online）表示，莫斯科將持續尋求破壞歐洲安定，可能介入德國選舉，希望推翻總理梅克爾。
瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）也在日前的國防會議上直言，無法排除俄國可能試圖影響該國明年大選 ，「我們不能天真地以為這種事不會發生在瑞典」。法國綠黨總統候選人賈多（Yannick Jadot）更指出，普廷顯然企圖破壞西方民主運作，弱化歐盟。
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