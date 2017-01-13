建港版故宮 港民批文化洗腦

2017-01-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港政務司長林鄭月娥十二日宣布請辭，決心參選下任特首。此前，她曾在未徵詢民意情況下，決定與北京故宮合作興建「港版故宮」，被質疑為大位佈局。法新社指出，由於中國近年來加強打壓香港民主，這項計畫遭到港人強力反對。批評者認為，中國試圖對香港「文化洗腦」，港府此舉形同對北京卑躬屈膝。

香港故宮敲定興建於「西九文化區」，屬於北京故宮的分支。計畫發起人士聲稱，香港若展示北京故宮的珍藏，將有助提升城市的吸引力。不過，反對者痛批，港府未徵詢港民意見，顯然在討好北京。

為此，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）九日發起示威活動，甚至有抗議者製作紙坦克車，擲向林鄭月娥。該活動旨在追悼「六四事件」，因為一九八九年民運時，示威學生於天安門廣場遭坦克鎮壓。

香港社會民主連線主席吳文遠指出，這不僅是洗腦，而是以中國歷史和文化元素，藉由正面意義美化中國。該計畫無視香港的認同，忽視香港自身的歷史，以及中國歷史上的黑暗面。另外，支聯會主席李卓人也批評，港府若方法正當，港人自當心懷感激，但港府卻未徵詢民眾。

批評者大多將矛頭指向林鄭月娥，她是香港故宮的推動者，先前曾多次強調自己並無私心，但各界均認為她有心角逐特首，如果未獲北京支持，勝選機率恐怕不大。果不其然，她於十二日正式宣布辭職參選。

針對故宮的爭議，港府已展開為期六週的公眾諮詢。不過，一名香港民眾告訴法新社，興建故宮是為了融合港人，自一九九七年回歸以來，此種稀釋香港文化的手段未曾停止。另一名香港民眾則表示，他不清楚興建故宮的原因，以及與香港有何關係，但他認為這是當局對北京的逢迎。