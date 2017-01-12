準國安顧問弗林 重提美國優越論
〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國總統當選人川普提名的國家安全顧問弗林（Michael Flynn）今天強調，川普政府會以實力維護和平，理所當然地維護自由，重視盟邦關係，重新擁抱美國優越論（American Exceptionalism），讓美國再次偉大。
美國和平研究所今天舉辦「傳遞指揮棒」座談會，邀來歐巴馬政府現任國家安全顧問賴絲（Susan Rice），以及即將接任的弗林同台演說。弗林說，國安會絕對會配合川普的願景，主要任務是美國人民的安危及國家安全，透過實力來維持和平；他們會謹記那些為美國繁榮與安全做出犧牲與貢獻的盟邦與朋友。盟邦關係是美國的最佳工具之一，強化這些盟邦關係可放大美國的力量。
他認為，美國的力量來自對自由理所當然的維護。美國必須也將持續作為一個超級強權；美國或許會經歷起伏，但美國永遠都會存在，是可靠、強大、看得到的；美國始終是個不可或缺的國家，也會永遠如此。他說，這個世界需要美國。
弗林指出，國安會未來會有四項功能：一是在國安議題方面給總統建議；二是透過跨部會程序形成國安政策；三是監控政策執行成效；四是確保總統為可能遭遇的國安挑戰做好準備。此外，他要幫助川普和國會各政黨合作，也會持續前任政府的相關改革，以強化美國的國家安全，尤其是保護美國價值與原則。面對各項威脅，美國必須思考讓美國優越的正是美國每天都在捍衛的東西，「那就是自由（freedom）」，美國永遠都不該偏離這些美國代表的價值和原則。
賴絲在演說時表示，若美國不設立新的規則以確保公平競爭，其他國家將會取而代之。隨著跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）前景黯淡，美國在區域的領導和信用正受到侵蝕，中國則有戰略和經濟上的獲益。賴絲說，美國也面臨全球秩序的挑戰，中國的堅定作為，尤其是南海議題，將考驗美中關係究竟是由歧見抑或合作成果來主導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
- NBA》勇士四缺一 柯瑞挺身滅火
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 〈實現我的旅遊夢〉東南亞小杜拜─驚豔汶萊
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
- 五專實習生 學費將全免
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 三星柑橘減產逾3成 景氣差不漲價
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 春節暢遊三義 留意交通管制
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 2025蘭嶼核廢場遷離 未入法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No issues are off limits: MAC Minister Chang
- 被老公迷姦 檢警找上門才知
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 雞年如意操 10分鐘可消100大卡
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- 天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修
- 槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 基隆田寮河釣魚？ 市府︰未禁止
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- 〈WiFi掃地機器人 降逾萬元〉效率智能+
- 定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-minister slams Hung’s leadership
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮
- 員工個資外洩 柯：全面檢討資安
- 長照缺人缺配套 恐淪照顧貧窮化
- 社論》神聖事業的「退場」機制
標題：準國安顧問弗林 重提美國優越論
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email