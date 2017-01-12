準國安顧問弗林 重提美國優越論

2017-01-12

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國總統當選人川普提名的國家安全顧問弗林（Michael Flynn）今天強調，川普政府會以實力維護和平，理所當然地維護自由，重視盟邦關係，重新擁抱美國優越論（American Exceptionalism），讓美國再次偉大。

美國和平研究所今天舉辦「傳遞指揮棒」座談會，邀來歐巴馬政府現任國家安全顧問賴絲（Susan Rice），以及即將接任的弗林同台演說。弗林說，國安會絕對會配合川普的願景，主要任務是美國人民的安危及國家安全，透過實力來維持和平；他們會謹記那些為美國繁榮與安全做出犧牲與貢獻的盟邦與朋友。盟邦關係是美國的最佳工具之一，強化這些盟邦關係可放大美國的力量。

他認為，美國的力量來自對自由理所當然的維護。美國必須也將持續作為一個超級強權；美國或許會經歷起伏，但美國永遠都會存在，是可靠、強大、看得到的；美國始終是個不可或缺的國家，也會永遠如此。他說，這個世界需要美國。

弗林指出，國安會未來會有四項功能：一是在國安議題方面給總統建議；二是透過跨部會程序形成國安政策；三是監控政策執行成效；四是確保總統為可能遭遇的國安挑戰做好準備。此外，他要幫助川普和國會各政黨合作，也會持續前任政府的相關改革，以強化美國的國家安全，尤其是保護美國價值與原則。面對各項威脅，美國必須思考讓美國優越的正是美國每天都在捍衛的東西，「那就是自由（freedom）」，美國永遠都不該偏離這些美國代表的價值和原則。

賴絲在演說時表示，若美國不設立新的規則以確保公平競爭，其他國家將會取而代之。隨著跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）前景黯淡，美國在區域的領導和信用正受到侵蝕，中國則有戰略和經濟上的獲益。賴絲說，美國也面臨全球秩序的挑戰，中國的堅定作為，尤其是南海議題，將考驗美中關係究竟是由歧見抑或合作成果來主導。