南韓查朴槿惠受賄案 今傳三星少東李在鎔

2017-01-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕除了放任女密友崔順實涉政而遭彈劾調查，首爾中央地方檢察廳專設處理崔順實干政案的獨立檢察組另發現，南韓總統朴槿惠疑似藉三星集團子公司「三星物產」併購案嘉惠閨密，打算以受賄罪究辦兩人。目前已訂十二日上午傳喚涉嫌行賄的三星少東李在鎔應訊。對李在鎔屆時是否可能遭逮捕，南韓檢方僅表示，「一切都有可能」。

崔順實掌控的「Mir財團」和「K體育財團」共獲五十三家大企業進貢七七四億韓元（約台幣廿二．九八億元），三星是最大金主，並否認利益交換指控。但獨立檢察組九日傳喚三星集團未來戰略室室長崔志成和次長張忠基，十一日下午召開記者會宣布，十二日將傳喚三星電子副會長李在鎔以行賄嫌疑人身分應訊，以釐清三星提供給從事馬術運動的崔順實之女鄭宥娜資金性質、雙方是否存在對價關係，以及朴槿惠是否受賄或基於私誼接受「不正當請託」。