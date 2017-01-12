南韓查朴槿惠受賄案 今傳三星少東李在鎔
2017-01-12
〔編譯周虹汶／綜合報導〕除了放任女密友崔順實涉政而遭彈劾調查，首爾中央地方檢察廳專設處理崔順實干政案的獨立檢察組另發現，南韓總統朴槿惠疑似藉三星集團子公司「三星物產」併購案嘉惠閨密，打算以受賄罪究辦兩人。目前已訂十二日上午傳喚涉嫌行賄的三星少東李在鎔應訊。對李在鎔屆時是否可能遭逮捕，南韓檢方僅表示，「一切都有可能」。
崔順實掌控的「Mir財團」和「K體育財團」共獲五十三家大企業進貢七七四億韓元（約台幣廿二．九八億元），三星是最大金主，並否認利益交換指控。但獨立檢察組九日傳喚三星集團未來戰略室室長崔志成和次長張忠基，十一日下午召開記者會宣布，十二日將傳喚三星電子副會長李在鎔以行賄嫌疑人身分應訊，以釐清三星提供給從事馬術運動的崔順實之女鄭宥娜資金性質、雙方是否存在對價關係，以及朴槿惠是否受賄或基於私誼接受「不正當請託」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 「不倫戀污名化陳進福」受害家屬轟謝依涵毫無悔意
- NBA》勇士四缺一 柯瑞挺身滅火
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 〈實現我的旅遊夢〉東南亞小杜拜─驚豔汶萊
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
- 五專實習生 學費將全免
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 三星柑橘減產逾3成 景氣差不漲價
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 春節暢遊三義 留意交通管制
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 2025蘭嶼核廢場遷離 未入法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No issues are off limits: MAC Minister Chang
- 被老公迷姦 檢警找上門才知
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 雞年如意操 10分鐘可消100大卡
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- 天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修
- 槍決女友...帶手榴彈跑路 準備駁火
- 國旅卡遊台灣 業者下殺5折
- 基隆田寮河釣魚？ 市府︰未禁止
- 3度判死變「可教化」謝依涵改判無期
- 〈WiFi掃地機器人 降逾萬元〉效率智能+
- 定期定額買股16日上路 券商憂大股東趁機出貨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-minister slams Hung’s leadership
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮
- 員工個資外洩 柯：全面檢討資安
- 長照缺人缺配套 恐淪照顧貧窮化
- 社論》神聖事業的「退場」機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南韓查朴槿惠受賄案 今傳三星少東李在鎔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分