《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性

2017-01-12

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國參議院今天就美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson）舉行任命聽證會。針對美國和俄羅斯關係，提勒森表示，俄國對美國構成危險，莫斯科雖然希望在國際舞台上獲得尊敬和分量，但俄國近來的行動「罔顧」美國利益。

俄國涉嫌干預美國大選，以及俄國在烏克蘭和敘利亞的作為，成為提勒森聽證會的焦點，民主、共和兩黨參議員都針對石油大亨出身的提勒森與俄國總統普廷的關係，以及他今後將如何應對俄國的擴張政策表示關切，佛羅里達州參議員魯比歐更質問提勒森，是否認為普廷是「戰犯」。

提勒森表示，他支持歐巴馬政府現階段對俄國的制裁，也認為普廷知悉俄國駭侵美國干預大選是「合理的假設」。俄國應為其行為負責，北約盟國警覺俄國的擴張也沒有錯。但他也強調，美國要把兩國關係看得清醒，俄國今天具有危險性，但俄國在追求其利益時並非不可預測。俄國入侵烏克蘭以及在敘利亞的作為，都是因為缺乏美國的領導所致；美國從對盟邦的承諾退縮，劃下微弱的紅線並轉為綠燈。美國沒有認知到，俄國和美國的想法不一樣。

石油巨擘艾克森美孚執行長出身的提勒森雖是政治素人，但早就憑藉石油大亨身分與艾克森美孚從歐亞到中東的龐大商業交易，與世界領袖建立密切關係。艾克森美孚在俄國投資多年，提勒森在二○一三年獲普廷贈友誼獎章。