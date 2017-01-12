《川普內閣參院聽證會》司法部長塞森斯駁種族歧視

2017-01-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國參議院十日起舉行聽證會，考核準總統川普提名的內閣成員。首位接受質詢的是司法部長人選、阿拉巴馬州參議員塞森斯（Jeff Sessions），由於他曾涉及種族言論爭議，因此受到嚴厲質問，民主黨新澤西州參議員布克（Cory Booker）更宣布十一日將親自作證反對塞森斯的任命案，創下參院首次同僚出面反對同僚任命案的紀錄。不過，塞森斯堅稱相關指控為「可恨的錯誤」，並誓言維持司法中立，必要時會抵抗川普。

議員同僚出面反對任命案

塞森斯被視為參院極保守的人物之一，他獲得多數共和黨人和部分保守州民主黨人的支持，預料任命案會順利過關。但他曾涉及多起種族言論爭議，包括曾稱呼一名非裔律師為「男孩」，並稱「美國全國有色人種協進會」（NAACP）為「非美國人」。一九八六年他被提名為聯邦法官時，就遭參議院司法委員會駁回。

對此，塞森斯在參院聽證會上再度否認這些指控。他表示，自己從未懷有種族敵意，對他的指控從過去到現在都不精確。包括德州參議員克魯茲也出面為他辯護，讚揚他在一九八一年擔任聯邦檢察官時，把兩名殺害黑人青少年的白人至上組織三Ｋ黨成員繩之以法。然而，聽證會現場卻出現有民眾扮成三Ｋ黨，抗議塞森斯。

塞森斯在聽證會上對未來他打算領導的司法部給了極為保守的立場定位，他承諾，將會掃蕩非法移民、槍枝暴力、極端伊斯蘭恐怖主義，並且支持繼續使用古巴的關達納摩灣監獄。另一方面，他也強調自己並非完全贊同川普的立場，像是水刑既不適當也不合法，也不應禁止穆斯林赴美。他說，如果川普對他提出不合法與不合憲的要求，他會不惜辭職。

塞森斯還強調，自己會避嫌不親涉前國務卿希拉蕊的電郵門醜聞調查。他在選前曾對希拉蕊大肆批評。川普競選時曾揚言任命一位特別檢察官調查此案，但後來亦決定不再追究。

凱利不贊成美墨邊境築牆

除了塞森斯以外，國土安全部長提名人凱利（John Kelly）也至參院受詢，他同樣不贊同川普美墨邊境築牆的主張，也不支持基於種族和宗教限制他國人民入境。

相較塞森斯的爭議，退役陸戰隊四星上將凱利普遍受到共和、民主兩黨的尊敬，是川普內閣爭議最少的提名人選之一，預計將順利通過參院任命，屆時將成為國土安全部第五位部長，也是首位任此要職的退役將領。