歐巴馬淚眼告別︰我們做到了

2017-01-12

美首位非裔總統「畢業」演說

〔編譯管淑平／綜合報導〕下週就要卸任的美國總統歐巴馬十日最後一次以總統身分向美國人民發表演說。這場演說時而鏗鏘有力，時而充滿感性，歐巴馬以「我們做到了」（Yes we did），總結他在白宮八年政績；他淚眼向人民告別之際，呼籲樂觀、警醒、團結，繼續為民主奮鬥，重建民主體制，「我們興衰與共」。

這場演說選在歐巴馬家鄉芝加哥舉行，吸引超過兩萬人，群眾高喊「歐巴馬我愛你」，不時打斷總統談話；一名抗議者拿著「赦免我們所有人」標語抗議，立即被「再四年」的呼聲淹沒。

細數八年政績 暗酸川普

在繼位者川普矢言抹去歐巴馬政績，以及在國會兩院和地方都丟了多數地位的民主黨，正力圖重整旗鼓之際，歐巴馬利用這場演說，細數伊朗核協議、醫療保險改革、婚姻平權等任內政績，也警告赤裸裸的黨派之爭、種族主義和不平等，都威脅著民主，呼籲支持者接起火炬，為民主奮鬥，打造新的、更公平的「社會契約」。

歐巴馬描繪出一個世代的挑戰。他說，美國與其他民主國家共同建立起第二次世界大戰後的全球秩序，「現在這個秩序正受到挑戰」，先是來自宣稱為伊斯蘭代言人的暴力狂熱份子，近期有視自由市場、開放民主和公民社會威脅其政權的外國獨裁者，「這些每一個加諸於我國民主的危險，都遠超過一枚汽車炸彈或飛彈」。

當歐巴馬說到即將交接給下一任時，台下立即響起一片噓聲，不過，他連聲制止，承諾政權和平轉移。但是他的言談似乎又像在一一反駁川普的美國願景，也警告別有用心的假新聞威脅民主，以及美國人越來越傾向只接收與自己同立場的訊息，他要民眾走出自己的「泡泡」。

成為首位非裔總統的歐巴馬承認，「種族仍然是我國社會一股強大而且通常是分裂的力量」。他力促各族裔之間要更努力互相了解、更多同理心。

歐巴馬要美國人民致力和解，也強調團結，「若我們向恐懼讓步，民主就可能瓦解」；「像俄羅斯或中國那樣的對手無法在世界影響力上與我們匹敵，除非我們放棄我們的立場，自甘成為另一個恃強欺弱的大國」。

感謝蜜雪兒 令國家引以為傲

談到家人時，歐巴馬擦去在眼眶中打轉的淚水，感謝蜜雪兒稱職扮演第一夫人角色，樹立了榜樣，提升了新一代人的視野，「你令我感到驕傲，令國家以你為傲」。他向他稱為「家人」的副總統拜登夫婦以及八年來的工作夥伴致謝。

演說最後，歐巴馬要民眾相信載於立國文件的信念、理想，要相信—「不是我、而是你們自己帶來改變的能力」，他重新喊出八年前的競選口號「我們做得到」，但這次加上「是的，我們做到了」。