未經查證 網媒亂爆料 新聞界質疑

2017-01-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國網路新聞媒體「BuzzFeed」十一日披露一份未經證實且充滿淫穢內容的文件，聲稱俄國政府「培養、支持和協助」美國候任總統川普至少五年，為的是讓西方結盟分崩離析，撒手鐧則是川普性癖好。但這項報導引發新聞界對「BuzzFeed」所持新聞標準的質疑，許多新聞機構如美聯社，便以報導內容無法證實為由，拒絕刊登對川普的指控內容。

以美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）為例，對爆料內容輕描淡寫，僅稱美國情報機構得知俄國情報單位聲稱握有川普「私人及財務上的不利資訊」，已於上週透過兩頁簡報提醒川普和美國現任總統歐巴馬。

「BuzzFeed」明知整份長達卅五頁的文件難以證實，又有「一些明顯錯誤」且在媒體圈已流傳好幾週，仍以此乃「記者工作」與資訊透明化為由，將整份「機密」公諸於世。「BuzzFeed」編輯史密斯向美聯社表示，「以善意為出發點的人或許不認同我們的選擇，但公布文件反映我們如何看待二○一七年的記者工作」。

雖然許多記者不認同這種解釋，認為即使是川普也必須在新聞處理上公平對待，但仍有不少人肯定「BuzzFeed」，並質疑為什麼這新聞不能更早出現。連希拉蕊的選戰發言人法隆都在推特上質疑，「原來早在投票日前，就有許多媒體人知道」。

資深媒體道德專家史提爾告訴美聯社，這是網路改變新聞資訊流動的最新例證，「現在是主流新聞媒體編輯群一個非常困難的時刻」。