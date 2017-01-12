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召妓被俄偷拍？川普斥假新聞

2017-01-12

〔編譯張沛元、周虹汶／綜合報導〕消息人士透露，四名美國情報單位首長上週分別向即將卸任的歐巴馬總統以及候任總統川普就俄羅斯干預二○一六年美國總統大選做簡報時，曾提出一份未經證實的備忘錄的摘要，內容指控俄羅斯特工宣稱掌握若干攸關川普個人的猥褻資訊，以及川普陣營與俄國政府在總統大選競選期間持續互換情報；川普隨即否認並斥之為假新聞與政治獵巫，俄羅斯也否認握有能脅迫川普的資訊。

疑美情報首長備忘錄爆料

美國國家情報首長克萊伯、聯邦調查局長柯米、中央情報局長布瑞南與國家安全局長羅傑斯上週連袂向歐巴馬與川普做簡報，將這份被視為敏感的兩頁摘要以附件而非正式內容的方式納入其中；部分官員認為，摘要中的指控已形同進一步證明莫斯科當局企圖粉碎川普的總統對手希拉蕊的白宮夢以及為川普助選；俄羅斯當初竊密時同時對民主、共和兩黨下手，但最後卻只公布不利民主黨的消息，為川普助選的意圖昭然若揭。聯邦調查局（ＦＢＩ）正在調查這些指控的可信度與正確性。

指俄助川普五年握有把柄

該摘要來自一份卅五頁的備忘錄，其全文已被美國的網路新聞媒體「BuzzFeed」公布，內容直指俄羅斯為拉攏、支持與協助川普至少五年，還提供川普許多在俄羅斯從事地產開發的甜頭，川普雖未接受，但其與近身幕僚倒是笑納克里姆林宮提供的有關希拉蕊與其他政敵的情報。

文件中的Ｄ人士言之鑿鑿，聲稱接受俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）招待的川普，曾在歐巴馬和第一夫人蜜雪兒住過的俄國首都莫斯科麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）總統套房，要一群應召女郎表演撒尿秀，尿在歐巴馬夫婦睡過的床上，全程影音都被監控這間飯店的ＦＳＢ錄下。俄國前情報頭子因此自豪，俄方握有足夠把柄，可「勒索」川普。

「我們活在納粹德國嗎」

川普十日晚間起陸續在推特上狂發文駁斥，多次大罵這是「假新聞」與徹底的「政治獵巫」，疾呼自己與俄羅斯毫無瓜葛，俄方也出面駁斥該備忘錄是胡說八道與造假，他們並未掌握足以脅迫川普的情報。川普還指責美國情報界任由假新聞曝光……「我們現在是活在納粹德國嗎？」

這份早在去年便在媒體與華府政壇流傳的備忘錄，是由一名被美國情報界視為有可信度的前英國情報特工所彙整，此人在一九九○年代曾派駐俄羅斯，目前經營一家私人情報蒐集公司，曾收受反川普的共和、民主兩黨金主經費對川普進行調查。美國情報首長們認為，該備忘錄的指控具有潛在殺傷力，必須告知歐巴馬、川普與國會領袖，因此決定在簡報時提出，並主動展開調查。

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  • 川普與普廷。（法新社）

    川普與普廷。（法新社）

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