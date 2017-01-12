槍殺九黑人 廿歲白人判死

2017-01-12

二○一五年震驚美國的南卡羅萊納州查爾斯頓教堂槍擊案，聯邦陪審團十日一致裁定，判處槍殺九名黑人的白人兇手魯夫（Dylann Roof）死刑。魯夫要求重新委任律師並重審，但遭法官拒絕。這是與種族歧視相關的「仇恨犯罪」立法以來的第一起死刑案例。一五年六月十七日晚間，廿歲的魯夫進入查爾斯頓知名黑人教堂「伊曼紐非洲美以美教會」，先與眾多黑人教徒一起讀聖經，約一小時後起身開槍濫射，死者包括教會牧師、州議會參議員平克尼。（路透檔案照）